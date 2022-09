Se vuoi “nascondere” la pancetta con l’outfit, puoi fare così

Se hai un po’ di pancetta e ti stai chiedendo come fare per non metterla in risalto, ecco cosa potresti indossare per valorizzare la tua figura.

Quante donne hanno il tipico fisico a mela? Oppure semplicemente hanno un po’ di pancetta? Tantissime, ammettiamolo.

Fermo restando che questo non deve essere necessariamente un difetto, ma è semplicemente una caratteristica come tante altre, sappiamo che per molte donne questo rappresenta un problema e che quindi cercano in tutti i modi di nasconderlo.

Qui comunque viene in nostro aiuto la moda: possiamo scegliere i capi giusti – capendo anche come abbinarli tra loro – così da far apparire il nostro corpo leggermente diverso da com’è, facendo in modo che appunto i nostri difetti vengano messi in secondo piano.

Detto ciò, cosa possiamo indossare quindi per poter nascondere la pancetta? Ecco qualche dritta che ti potrà tornare utile.

Ecco cosa indossare per non mettere in risalto la pancetta

Innanzitutto, la prima cosa da fare per nascondere la pancetta è capire quali tessuti sarebbe preferibile indossare.

Andranno benissimo lini morbidi, cotone, seta e tutto ciò che non stringe e che non si appoggia sull’addome, ma scivola, ma sarebbe preferibile evitare poliestere, elastam e tutto ciò che fascia. Ovviamente questi sono solo consigli, se ti senti a tuo agio con uno di questi tessuti, nessuno ti impedisce di indossarli comunque.

Allo stesso modo potresti propendere anche per raso, chiffon, pizzo, tutti tessuti estremamente sensuali che però non stringono troppo.

Allo stesso modo, dovresti evitare ciò che segna il punto vita (come i tubini, ad esempio) e gli abiti e i top aderenti, così come anche i crop top.

Cosa puoi indossare? Tutto ciò che è svasato, come ad esempio gli abiti a trapezio, oppure che scende morbido, come gli abiti ad A, che scivola facendo apparire la figura decisamente più slanciata.

Un escamotage da mettere in atto, invece, consiste nel puntare sulla scollatura, per attirare qui l’attenzione e distoglierla dall’addome.

Come fare? Scegliendo maglie, top ed abiti con applicazioni sulle maniche, oppure sul seno, oppure ancora scegliendo semplicemente una scollatura più “generosa”.

Inoltre, sempre per lo stesso motivo, dovresti evitare fantasie troppo sgargianti sulla parte superiore: puoi ad esempio scegliere una maglia bicolore più chiara sulle spalle e più scura sotto.

Per quanto riguarda le fantasie, invece, potresti scegliere pois piccoli e linee verticali, che snelliscono e slanciano. Quelle verticali, invece, andrebbero evitate perché tendono in ogni caso ad allargare la figura.

E ancora, potresti indossare giacche, monopetto, gilet e tutto ciò che slancia. In inverno poi potresti optare per dei cappottini svasati oppure a trapezio, oppure per delle mantelline.

Invece quali accessori scegliere? Vale lo stesso discorso: dobbiamo puntare l’attenzione sulle zone che vogliamo evidenziare. Quindi in questo caso sì a collane molto appariscenti ad esempio.

Se non vuoi far risaltare la pancetta, dovresti però non indossare quasi mai le cinture ampie che poggiano sui fianchi e magari stringono.

In compenso, potresti indossare dei pantaloni – oppure delle gonne – a vita alta, soprattutto se sono a sigaretta.

Potresti abbinare a questi delle maglie, oppure dei top larghi oppure da mettere dentro e svasare leggermente.

C’è poi una cosa a cui nessuno pensa: anche la biancheria gioca un ruolo fondamentale. Esistono infatti body e culotte contenitive e modellanti, che appiattiscono l’addome.

Se poi invece hai i fianchi larghi e vuoi capire come valorizzarli, ecco alcuni outfit che possono fare al caso tuo.

Insomma, i modi per non far risaltare la pancetta ci sono eccome, basta capire cosa indossare e come ed il gioco è fatto.