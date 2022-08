Noemi Bocchi sarebbe molto vicina a prendere una decisione netta dopo aver reso pubblica la sua storia con Totti. Guai in arrivo per il noto ex calciatore?

La bellissima Noemi Bocchi ha intenzione di prendere una decisione che rivoluzionerà lo status quo creatosi dopo l’annuncio della separazione tra l’ex calciatore della Roma Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. Dopo la reticenza, iniziale, infatti, la ex coppia d’oro è uscita allo scoperto, confermando la crisi di cui già si vociferava da un po’ di tempo. Ma cosa avrebbe intenzione di fare Noemi che certo non piacerà né a Totti né a Ilary?

Noemi Bocchi non ha intenzione di trattenersi ancora e sarebbe vicinissima a prendere una decisione che getterà il caos nelle vita di Totti e Ilary. Tra i due, infatti, la situazione è tuttora in stallo. Si parlano infatti a malapena ed entrambi hanno passato le vacanze nel più totale silenzio, evitando di lasciarsi sfuggire alcunché sul loro attuale rapporto (pochissimo è infatti emerso). Sembra però che Noemi ne abbia abbastanza di questa guerra fredda…

Noemi Bocchi non vuole più trattenersi: ecco cosa vuole fare

Stando a quanto affermato dal settimanale DiPiù, Noemi Bocchi sarebbe stufa di dover tenere “nascosta” la sua storia con l’ex capitano della Roma Francesco Totti (che di recente le ha fatto un regalo davvero assurdo).

La sua intenzione, infatti, sarebbe quella di uscire finalmente allo scoperto e annunciare a tutti i dettagli della sua storia d’amore con uno dei calciatori più amati di sempre. “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui”, hanno rivelato alcuni amici a DiPiù. La designer vorrebbe “smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”.

Se queste voci fossero vere e Noemi facesse davvero il “coming out” tanto desiderato, di certo scoppierebbe il putiferio tra Totti e Ilary, il cui rapporto è ormai ridotto all’osso. La nota showgirl ha già preso malissimo il fatto che i suoi figli abbiano legato con i figli della Bocchi sulla spiaggia di Sabaudia questa estate. Si sarebbe infatti recata, furiosa, in prima persona a Sabaudia per strappare la piccola Isabel al padre e portarla in vacanza in Croazia con lei. Se davvero Noemi e Totti uscissero allo scoperto, si può solo immaginare la rabbia che proverebbe la Blasi. Per momento, la situazione è ancora sotto controllo e niente è ancora stato rivelato ufficialmente. Che sia solo questione di tempo?