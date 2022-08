Rocío Muñoz Morales e il primo look da madrina del Festival di Venezia!

Rocío Muñoz Morales sarà la madrina della tanto attesa 79° edizione della Mostra del cinema di Venezia! Quali outfit indosserà? E quale stilista avrà scelto? L’attesa non si fa attendere e il primo look è degno di nota! Scopriamo tutti i dettagli!

Ogni occasione è buona per indossare look da mille e una notte e sfidarsi a colpi di stile, soprattutto se l’occasione in question è il red carpet del Festival del Cinema di Venezia! Inizierà oggi mercoledì 31, ma abbiamo già una piccola anticipazione dello stile che vedremo. La madrina Rocío Muñoz Morales si è mostrata con un look che tutte vorremmo indossare!

Non esiste occasione in cui la moda non sia importante. Che sia il look che indossiamo tutti i giorni, o quello che prepariamo con cura per andare a lavoro oppure quello per la cerimonia elegante, l’outfit che indossiamo racconta chi siamo. E per questo motivo scegliere gli abiti giusti è importantissimo.

Immaginiamo poi quando sono le star ad indossare abiti sontuosi: sono sotto gli occhi di tutti e noi amanti del fashion non vediamo l’ora di commentare i look indossati da quello o quell’altro personaggio famoso.

Infatti la Mostra del Cinema di Venezia è sicuramente uno degli avvenimenti più importanti dell’anno non solo per il cinema, ma anche per la moda.

Gli invitati, che siano attori, influencer o personaggi famosi, fanno a gara per indossare il look più innovativo. Mentre i brand di lusso vogliono vedere le loro creazioni sfilare sul famoso tappeto rosso.

Lo scorso anno è stata l’attrice italiana Serena Rossi ad avere il ruolo di madrina della Mostra del Cinema di Venezia che si tiene ogni anno. Il suo stile elegante e sofisticato ha incantato tutto il pubblico, ricevendo solo commenti positivi.

Il suo ruolo per la 79° edizione sarà di Rocío Muñoz Morales, attrice, presentatrice e modella, nonché attuale moglie dell’attore italiano Raul Bova.

Sarà all’altezza delle aspettative? Sotto il punto di vista stilistico non lascia dubbi, e il primo look da lei indossato ha già fatto innamorare tutto il web.

Leggiamo insieme tutti i dettagli del primo look ufficiale indossato dalla madrina della Mostra del Cinema di Venezia!

Rocío Muñoz Morales e il look in stile parisienne che tutte vorremmo indossare! Ecco come copiarla nella vita di tutti i giorni!

Lo stile parisienne si riferisce al senso della moda “parigina”, fatta di semplicità, tratti minimali ma mai banali, e con piccoli accenni particolari. Uno stile che si addice alla vita di tutti i giorni, e che tutte noi possiamo ricreare ed indossare a nostro piacimento!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo nel dettaglio il primo look ufficiale indossato dalla madrina del Festival di Venezia Rocío Muñoz Morales:

non era chiaro quale sarebbe stato lo stilista che avrebbe accompagnato l’attrice nella sua missione da madrina del Festival di Venezia, ma adesso è stato rivelato. Per il primo look ufficiale Rocío ha indossato un outfit firmato Giorgio Armani, composto da minidress morbido nero con profili bianchi dal tessuto ricamato, basco nero anch’esso con profili bianchi, sandalo dal tacco basso nero e borsa a spalla.

Perché ha riscosso pareri positivi il total outfit? Perché è semplice, ma non banale. È elegante ma al tempo stesso adatto per essere indossato di giorno.

È un look che possiamo indossare tutte, in quanto l’abito è morbido e gli accessori sono semplici da replicare. Perfetto per un pranzo fuori o una gita domenicale. Il giusto compromesso che tutte noi dovremmo tenere nell’armadio. A proposito, I look per ogni forma fisica perfetti per sentirsi in forma dopo le vacanze!

Restate aggiornati per scoprire tutti i look indossati al Festival del Cinema di Venezia e tutte le news in fatto di moda, e non solo, qui su CheDonna!