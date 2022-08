I look per ogni forma fisica perfetti per sentirsi in forma dopo le vacanze!

I look adatti ad ogni forma fisica esistono, e sono perfetti anche per sentirsi in forma dopo le vacanze! Ritroviamo il nostro stile con questi facili ma super trendy look adatti ad ogni giorno, su questa guida di stile targata CheDonna!

Le vacanze sono il periodo che noi tutti aspettiamo, specialmente dopo un anno intenso passato tra impegni familiari e lavorativi. Ma come tutte le belle cose, anche le vacanze hanno un inizio ed una fine. Questo per la maggior parte di noi è il momento di ritornare alle nostre vite di tutti i giorni, e perché non farlo con qualche tip di stile in più?

Trovare i look da tutti i giorni che ci facciano sentire a nostro agio senza però rinunciare alle tendenze diventa sempre più difficile. Soprattutto adesso, momento storico in cui il mondo del fashion è abbastanza unificato. In poche parole, se la tendenza del momento non fa per noi, vestirsi alla moda sembra impossibile.

In più, in un momento di fine vacanze come quello che molte di noi stanno vivendo, in cui ci siamo rilassate completamente, ritrovare il nostro stile all’interno di tutte queste tendenze ci provoca solo tanto stress!

Ma oggi ci siamo noi di CheDonna ad aiutarvi in questa situazione stilistica. Infatti stiamo per vedere dei look perfetti (veramente) per ogni fisicità, che ci facciano sentire a nostro agio e di gran tendenza.

Siete pronte? Iniziamo!

I look per ogni forma fisica esistono, e sono di super tendenza! Ecco cosa indossare al ritorno dalle vacanze per ritrovare la quotidianità con stile!

Ogni donna presenta la propria fisicità, unica e bellissima! Ma non sempre le tendenze del momento permettono di mostrare il nostro corpo sentendoci a nostro agio. Per di più, immaginiamo di indossare capi che non fanno per noi al ritorno dalle vacanze, quando l’unica cosa che vogliamo è comodità e praticità! Nessuna paura: esistono i look trendy e perfetti ad ogni occasione che ci faranno innamorare!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i look che ci faranno sentire comode e al top:

jeans flare e giacca blazer : abbinare capi basici aggiungendo dei piccoli tocchi trendy è la chiave per ogni fashionista che si rispetti. Ad esempio, una giacca blazer blue navy, con t-shirt bianca, jeans largo in vita e in gamba e sandalo nude è l’outfit da ritorno vacanze perfetto per tutte. Sta bene ad ogni tipologia di fisico e ci fa sembrare trés chic!

: abbinare capi basici aggiungendo dei piccoli tocchi trendy è la chiave per ogni fashionista che si rispetti. Ad esempio, una giacca blazer blue navy, con t-shirt bianca, jeans largo in vita e in gamba e sandalo nude è l’outfit da ritorno vacanze perfetto per tutte. Sta bene ad ogni tipologia di fisico e ci fa sembrare trés chic! camicia di cotone oversize: un altro capo che dovremmo sempre tenere nell’armadio pronto ad essere utilizzato è la camicia di cotone oversize bianca. Possiamo indossarla sopra ad un pantalone morbido con un sandalo, oppure con un jeans stretto e tacco per una serata romantica. Trendy e comoda allo stesso tempo!

un altro capo che dovremmo sempre tenere nell’armadio pronto ad essere utilizzato è la camicia di cotone oversize bianca. Possiamo indossarla sopra ad un pantalone morbido con un sandalo, oppure con un jeans stretto e tacco per una serata romantica. Trendy e comoda allo stesso tempo! completo gilet e pantalone largo: una delle novità della moda, che poi tanto novità non è, introdotta questa estate è il completo in lino composto da gilet morbido e pantalone largo. Questo look è perfetto per le passeggiate in centro con le amiche, di tendenza, ma che copre nei punti giusti!

una delle novità della moda, che poi tanto novità non è, introdotta questa estate è il completo in lino composto da gilet morbido e pantalone largo. Questo look è perfetto per le passeggiate in centro con le amiche, di tendenza, ma che copre nei punti giusti! slip dress e cardigan: ultimo, ma non per importanza, è l’outfit composto dallo slip dress lungo, ossia l’abito sottoveste, e il cardigan morbido. L’abito sottoveste è uno di quei capi da mille usi. Può essere indossato in maniera elegante o super sportiva. Ciò che a noi importa, però, è che lo slip dress è comodissimo! A proposito, Moda autunno 2022: gli abbinamenti di colore che dovrai provare!

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna, che ha visto come creare dei semplici look trendy che siano comodi ed adatti a tutte le fisicità!

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre al passo con tutte le tendenze della moda!