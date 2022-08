La famiglia di Maria De Filippi si allarga: è nato Romeo Maria!

La famiglia di Maria De Filippi si allarga ancora: è nato il piccolo Romeo Maria. Il dolcissimo annuncio del neo papà sui social.

La grande famiglia televisiva di Maria De Filippi si allarga ancora. Dopo i bambini e le bambine nati dall’amore delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne, è arrivato anche il figlio di una coppia di Amici, amatissima dal pubblico del talent show più longevo della televisione italiana.

Ad annunciare il lieto evento è stata il neo papà che, felicissimo di aver finalmente conosciuto il suo bambino, ha pubblicato la prima foto e una dolcissima dedica per il suo primo figlio.

Maria De Filippi festeggia la nascita del primo figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Oggi, martedì 30 agosto, è nato il piccolo Romeo Maria Sacchetta, figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. Entrambi ballerini professionisti di Amici formano una coppia solida e affiatata che ha coronato l’amore con la nascita del primo figlio. Un amore che fa sognare anche il pubblico di Amici dove Giulia ha lavorato anche nel corso della scorsa stagione prima di godersi ufficialmente la maternità.

Giulia è stata anche un’allieva di Amici mentre Marcello Sacchetta è stato ballerino professionista, conduttore del daytime insieme all’amico Stefano De Martino che è diventato papà nove anni fa con la nascita di Santiago, frutto del suo amore, oggi sbocciato nuovamente, con Belen Rodriguez e coreografo.

Marcello ha lasciato Amici e, nella scorsa stagione, è tornato in studio come giudice e proprio nello studio dove ha ballato per tanto tempo, ha annunciato che sarebbe diventato papà per la prima volta.

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare). Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato

Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”, ha scritto papà Marcello pubblicando la foto che vedete qui in alto e ricevendo gli auguri dai fan, ma anche da amici e colleghi come Elena D’Amario, Lorella Boccia, Flavio Montrucchio, Pamela Camassa, Emma Marrone, Lorella Cuccarini, Nek, Rudy Zerbi, Beatrice Valli, Elisabetta Gregoraci, Giulia De Lellis, Aka7even, Francesca Tocca e tanti altri.