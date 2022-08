Totti e l’assurdo ‘regalo’ a Noemi: ora ne ha uno tutto per lei

Francesco Totti dopo l’addio a Ilary Blasi ha deciso di stupire la sua nuova compagna Noemi Bocchi con un assurdo regalo.

Francesco Totti, oltre ad essere uno dei protagonisti indiscussi del mondo del calcio, grazie al suo incredibile talento, da qualche tempo a questa parte è uno dei personaggi di punta del mondo della cronaca rosa.

Il motivo non è poi così difficile da capire in quanto dopo venti anni di amore lui e Ilary Blasi hanno deciso di dirsi addio e di separare, per quanto possibile, le loro strade. I motivi di tale scelta sono ancora sconosciuti, ma lui ha già voltato pagina ed ha iniziato una relazione con Noemi Bocchi.

L’ex capitano della Roma, secondo quanto rivelato dal settimanale Nuovo, avrebbe deciso di fare un assurdo regalo alla sua nova compagna in modo tale da poterla tutelare da occhi indiscreti.

Il regalo assurdo di Francesco Totti a Noemi Bocchi ha rapidamente fatto il giro del web e non è poi così difficile capirne il motivo.

Noemi Bocchi riceve un assurdo regalo da Francesco Totti: tra i due c’è un patto segreto

Secondo quanto rivelato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, Francesco Totti (tra l’altro dopo il suo addio ad Ilary Blasi è arrivato un appello disperato) avrebbe deciso di fare un bizzarro regalo alla sua nuova compagna.

Al momento, infatti, lui si trova nella sua villa a Sabaudia mentre lei avrebbe rinunciato alle sue consuete vacanze in Sardegna per trascorrere qualche giorno a San Felice Circeo, in modo tale da poter trascorrere del tempo insieme. Tant’è che si mormora che abbiano deciso di incontrarsi su uno yatch lontano da occhi indiscreti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero dunque deciso, dopo le numerose paparazzate che le hanno visti protagonisti, di viversi il loro amore in privato fin quando non si sarà concluso il divorzio con Ilary Blasi. Fino a quel momento i due saranno braccati dai paparazzi e per questo motivo l’ex capitano della Roma avrebbe deciso di regalare alla sua nova compagna un bodyguard che possa garantirle una certa tranquillità e in modo tale che nessun curiosi si avvicini a lei per carpire nuove informazioni sulla loro love story.

Francesco Totti ha intenzione di fare sul serio e purtroppo Ilary Blasi sembrerebbe essere soltanto un lontano ricordo.