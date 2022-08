Sanremo 2023, Amadeus ci va giù pensate: trapela il nome bomba in gara

By

Amadeus è pronto a sganciare la bomba su Sanremo 2023, il nuovo nome del big in gara manda in visibilio il pubblico: di chi si tratta.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023 e, già da mesi, è caccia a nomi e indiscrezioni. Dopo un’edizione che ha raccolto dati di share da record, il mattatore Amadeus ha sicuramente una grande responsabilità sulle spalle, ma di certo non risparmierà sorprese. Confermatissimo per le prossime due edizioni, ha già lanciato il primo nome che ha fatto parlare testate e web.

Chiara Ferragni calcherà il palco dell’Ariston insieme a lui e l’Italia intera non vede l’ora di vederla scendere dalla famosa scalinata perché, che piaccia o no, darà sicuramente da parlare. Negli ultimi giorni, poi, si è fatto avanti un altro insistente rumor che riguarda la famiglia dell’influencer d’oro. Pare, infatti, che a Sanremo sarebbe pronto a sbarcare anche il marito Fedez, che potrebbe rivestire un ruolo ancora top secret ma che sicuramente lo vedrà coinvolto con la moglie.

Un bel quadretto familiare, dunque, che già scatena entusiasmo anche se si è ancora nella sfera del gossip. Sui big in gara altrettanto fermento. É stato il settimanale Chi, negli ultimi giorni, a sbilanciarsi regalando qualche nome degli artisti che hanno presentato le loro canzoni alle selezioni. Ci sarebbero Tananai, Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano in corsa per un posto sul palco dell’Ariston.

Il super big in gara a Sanremo, pubblico in delirio

Si parla, si legge e si ascolta, cercando di comporre man mano il puzzle di quelle fantastiche serate che, ammettiamolo, fanno sognare il paese intero. Per il momento nulla di ufficiale arriva ancora da Amadeus, ma ad infiammare gli animi del pubblico è arrivata l’ultima bomba lanciata dal settimanale Oggi. Una notizia che non passa certo inosservata, perché si parla di un nome non da poco.

“Tiziano Ferro potrebbe tornare a Sanremo 2023, questa volta in gara, dopo l’uscita del nuovo album prevista per novembre“, sono le parole di CinguettareRai su Twitter, tratte dall’indiscrezione del magazine. Insomma, un sogno ad occhi aperti, visto che fino ad ora, con una carriera stellare alle spalle, l’artista di Latina aveva concesso la sua presenza al Festival soltanto in veste di ospite.

Si tratterebbe, dunque, di un vero colpaccio, specialmente dopo le performance di Tiziano che, nel 2020, hanno emozionato il pubblico italiano grazie al suo talento smisurato. Per il momento, però, dobbiamo accontentarci di sognare, perlomeno fin quando Amadeus non pubblicherà, magari, un suo selfie sorridente che annuncia la partecipazione del big in gara, proprio come ha fatto con la co-conduttrice Chiara Ferragni.