Non sono unti, ma sono una bontà: provare questi calzoni dà dipendenza

C’è tutto quello che serve nei calzoni mediterranei con pomodorini, olive, feta, e cipolla per conquistare i nostri commensali

Pasta lievitata fatta in casa e farcitura tutta fantasia. Nascono così i calzoni mediterranei, cotti in forno per un risultato più leggero e ripieni con pomodori freschi, feta, olive, cipolle ed erbe aromatiche.

Un antipasto, ma anche un finger food da aperitivo che conquisterà tutti.

Calzoni mediterranei, un antipasto che salva la linea

L’idea di questi calzoni mediterranei è pensata anche come piatto dietetico. Per questo non li friggiamo e usiamo la feta che possiamo scambiare con un formaggio filante tipo provola, scamorza, caciocavallo, fontina.

Ingredienti (per 4 persone):

350 g di farina 0

250 g di farina di semola di grano duro

12 g di lievito di birra fresco

320 ml di acqua

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

30 ml di olio extravergine di oliva

8 g di sale

400 g di pomodorini

200 g di feta

200 g di olive verdi snocciolate

1 rametto di timo

2 cipolle rosse tipo Tropea

olio extravergine q.b.

Preparazione calzoni

Setacciamo e mescoliamo le farine in una ciotola. Poi sciogliamo il lievito in una tazzina con acqua a temperatura ambiente e versiamolo nelle farine. Cominciamo ad unire gli ingredienti, aggiungiamo anche il resto dell’acqua, il sale e andiamo avanti ad impastare fino a ottenere un composto elastico e omogeneo.

Dopo circa 15 minuti, quando è tutto ben inglobato e l’impasto non si attacca alle dita, formiamo una palla e spostiamola in una ciotola leggermente unta. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare per circa un’ora in angolo della cucina senza correnti.

Passato questo tempo versiamo l’impasto su un piano di lavoro infarinato e schiacciamolo con delicatezza usando i polpastrelli. Arrotoliamolo su se stesso formando un cilindro, poi tagliamolo in pezzi da 170 grammi circa l’uno. Formiamo una serie di panetti su un tagliere già infarinato, ben separati tra di loro.

Passiamo un filo di olio sulla superficie, copriamoli con la pellicola trasparente e lasciamoli riposare per 45 minuti sempre in un angolo riparato della cucina.

Intanto che aspettiamo prepariamo il ripieno dei nostri calzoni mediterranei. Laviamo i pomodorini e tagliamoli in quarti versandoli in una terrina. Aggiungiamo le cipolle pelate e tagliate a fettine, la feta a dadini e le olive tagliate in due. Condiamo con un filo di olio, il timo tritato e un pizzico di sale, poi mescoliamo.

Riprendiamo i panetti, schiacciamoli uno ad uno con la punta delle dita e ricaviamo una serie di cerchi larghi dai 16 ai 18 centimetri (non è necessario che siano perfettamente uguali). Distribuite il ripieno su metà cerchio, richiudiamo con l’altra metà e sigilliamo bene i bordi.

Infine appoggiamo i calzoni mediterranei su una teglia, già foderata con carta forno, e spennelliamoli con un filo di olio. Inforniamo in forno preriscaldato statico a 200° per circa 25 minuti (dipende dalla potenza del singolo elettrodomestico) e quando sono pronti lasciamoli riposare 5 minuti prima di servirli.