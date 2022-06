Mancano ancora diversi mesi, ma già cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Sanremo 2023. E Amadeus ha entusiasmato tutti con una rivelazione incredibile!

Sanremo 2023 è ancora lontano, ma già cominciano a correre diverse voci sui possibili cantanti in gara e sulle varie canzoni che potrebbero essere ammesse al celebre concorso. Tuttavia, per il momento ancora nessuna canzone è stata ufficialmente presentata (dopotutto è davvero troppo presto per poter dare notizie certe) e si dovrà attendere la fine delle vacanze estive per avere più chiara la situazione. Nel frattempo, Amadeus ha rivelato la possibile presenza di un personaggio di spicco della musica italiana che darebbe gran lustro al Festival con la sua presenza. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2023 è (quasi) alle porte e il conduttore di quest’anno sarà di nuovo Amadeus (che ha sempre riscosso molto successo nelle precedenti edizioni). Proprio quest’ultimo ha da poco rivelato la possibile presenza di una star della musica italiana al Festival di quest’anno. Se confermata la voce, si tratterebbe di una novità clamorosa, dato che da moltissimi anni questa notissima e amatissima cantante ha scelto di tenersi ben lontana dagli schermi televisivi. Ecco di chi stiamo parlando.

Sanremo 2023: la rivelazione sensazionale di Amadeus

Il conduttore di Sanremo di quest’anno Amadeus (di cui ora si conosce anche la rigida dieta, che segue pedissequamente) ha rivelato che vorrebbe invitare come ospite d’onore al Festival 2023 la meravigliosa e amatissima Mina.

Si tratterebbe, chiaramente, di una presenza fondamentale al Festival che garantirebbe il successo del concorso di quest’anno. Per il momento, però le voci non sono state confermate, né Mina (che avrebbe già dovuto essere la direttrice artistica del Festival nel 2020) ha espresso chiaramente la sua opinione a riguardo.

“Tutti hanno questo sogno impossibile e irrealizzabile. Farei di tutto per portare Mina sul palco, anche riprenderla di nascosto con il telefonino o portare un suo ologramma”, ha scherzato bonariamente Amadeus. “Ma ovviamente tutto deve partire dalla sua volontà. Non c’è un progetto vero e proprio da parte mia, c’è un desiderio, quello sì. Sarebbe un sogno bellissimo”. Vedere Mina esibirsi in pubblico dopo tutti questi anni sarebbe un momento davvero emozionante per tutti gli italiani, impossibile da dimenticare. Staremo a vedere quale sarà la risposta della famigerata cantante che in gioventù ha incantato il mondo intero!