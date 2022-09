Basta sprecare soldi: questo è il deumidificatore naturale per prevenire la muffa in casa!

Basta buttare soldi con prodotti costosi: ecco come realizzare un deumidificatore naturale per prevenire la muffa in casa.

Con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno torna nelle case anche il problema dell’umidità in eccesso. Non solo, anche quando ci sono dei periodi piovosi rischiamo di ritrovarci in questa fastidiosa situazione.

Le case poi più stanno chiuse e meno circola l’aria, questo porta inevitabilmente alla formazione di muffa sui muri, specie in alcune stanze della casa, che per antonomasia sono più umide rispetto al resto dell’abitazione ovvero la cucina e il bagno.

Per fortuna però possiamo realizzare un deumidificatore naturale e smettere di sprecare soldi cercando le soluzioni più disparata. Come? Ecco cosa dobbiamo utilizzare per prevenire la muffa in casa.

Ecco il deumidificatore naturale per prevenire la muffa in casa

L’annoso problema dell’umidità in casa e la conseguente formazione della muffa è una questione che va assolutamente risolta, anche perché essa genera un ambiente malsano nel luogo in cui viviamo, causando molti problemi di salute. Qui trovi i 4 prodotti naturali per eliminarla.

Specialmente se abbiamo dei bambini, delle persone fragili o anziani, che vivono insieme a noi dovremo risolvere questo problema al più presto. Dormendo in una stanza dove c’è la muffa si potrebbero inalare le spore e avvertire sintomi di un’allergia come problemi respiratori tra cui rinite allergica, raffreddore, tosse e congestione nasale, ma anche congiuntivite, rash cutanei per non parlare di mal di testa o difficoltà di concentrazione.

A lungo andare poi vivere in un ambiente malsano dove staziona la muffa si possono avere problemi di salute ancora più gravi come asma, polmonite fino ad arrivare al cancro.

Indubbiamente è quindi fondamentale risolvere la questione il prima possibile. Intanto è bene iniziare a prevenire il problema quindi cercando di evitare che le muffe vadano a formarsi.

Nel caso in cui non si sia riusciti a prevenire il problema qui si possono trovare diversi rimedi per eliminarla.

Detto ciò è fondamentale arieggiare le stanze della casa e far circolare l’aria. Se d’estate è più semplice, in inverno siamo a volte portati a tenere chiuso per via del freddo. Un modo di fare assolutamente sbagliato che oltre a portare alla formazione delle muffe non è neanche benefico per la salute visto che non permette la circolazione d’ossigeno.

In cucina poi è bene ricordarsi di azionare la cappa quando creiamo vapori mentre al bagno dopo aver fatto una doccia o un bagno è bene lasciare uscire i vapori e l’umidità.

Occhio anche ai panni stesi dentro casa, se da un lato possono favorire l’umidità in alcune stanze che necessitano, in atri casi può invece generare la formazione di muffa. Meglio quindi se si lava durante una giornata di sole metterli fuori all’aria aperta.

Esiste però un metodo naturale per prevenire la formazione della muffa in casa e stiamo parlando di un deumidificatore fai da te semplicissimo da preparare anche da soli.

Stiamo parlando del sale grosso. Esso riesce ad assorbire tutta l’umidità presente nelle stanze aiutando a contrastare la formazione di muffe sulle pareti.

Per realizzarlo basta prendere un contenitore e riempirlo di sale grosso e posizionarlo nella stanza dove è presenta la muffa. Ovviamente se la muffa si trova in più stanze si dovrebbero realizzare più contenitori.

Volendo si può anche utilizzare una bottiglia e qui troverai tutto il procedimento per creare il tuo deumidificatore low cost.

Dovremo poi assicurarci di posizionare tali deumidificatori homemade in punti non facilmente accessibili, specie se abbiamo bambini piccoli o animali domestici che potrebbero ingerirli.

Una volta alla settimana poi, dovremo controllare lo stato del sale grosso, se notiamo che sarà diventato troppo umido basterà asciugarlo in forno per una decina di minuti e in questo modo potremo riutilizzarlo.