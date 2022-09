Non c’è pace per Manuel Bortuzzo: gesto agghiacciante sui social. La replica al veleno

Manuel Bortuzzo finisce nuovamente in una bufera mediatica, al gesto agghiacciante sui social lui replica duramente.

É stato un anno intenso per Manuel Bortuzzo, ma anche adesso continua a non esserci pace. Il nuotatore è stato uno dei protagonisti assoluti della scorsa edizione del GF Vip, dove ha conquistato il cuore dei telespettatori con la sua storia di disabilità e di forza. All’interno della casa, si sa, tema portante è stata anche la discussa relazione con Lulù Selassié.

Un amore che, tra alti e bassi, sembrava forte e destinato a durare, visto che appena finito il reality i due parlavano di futuro e matrimonio, ma che si è poi perso in un bicchiere d’acqua. Un po’ come una doccia fredda un bel giorno è arrivato nientemeno che un comunicato Ansa, con cui il bel nuotatore dichiarava che la sua liason con la Princess era da considerarsi chiusa. Per Lucrezia è stato un colpo duro, che ha sempre affermato di non aspettarsi così all’improvviso.

Lui, invece, già da un po’ ha voltato pagina, facendo conoscere anche ai social la nuova fidanzata Angelica Benevieri. Una bellissima TikToker di successo, se non fosse che nelle ultime ore ha trascinato Bortuzzo in un nuovo polverone mediatico.

L’accusa di abilismo e le risposte social dei due (che non migliorano la situazione)

Abbiamo già appurato che ormai agli occhi degli utenti del web non sfugge proprio nulla. É bastato poco, dunque, per scovare nel profilo TikTok di Angelica Benevieri un video che in breve tempo le è costato l’accusa di abilismo. Nella clip, realizzata alcuni anni fa, l’influencer ironizza su un bagno per disabili, imitando in una scena di pessimo gusto una persona affetta da problematiche.

Il popolo del web naturalmente è insorto, considerando che proprio la ragazza attualmente è la fidanzata di Manuel Bortuzzo (ma anche se non lo fosse il video parlava da sé). Ma le risposte della coppia non hanno tardato ad arrivare e, bisogna dirlo, forse sono state una peggio dell’altra. L’ex gieffino, che nel frattempo ha umiliato Lulù Selassié, senza usare parole ma soltanto gesti, ha condiviso nelle sue stories su Instagram uno scatto in cui bacia la Benevieri mentre mostra un dito medio.

La protagonista del video, invece, nelle ultime ore, ha risposto all’utente di TikTok che ha segnalato il contenuto agghiacciante, con un commento che, più che tirarla fuori dai guai, forse ha peggiorato la situazione. “Con tutta la tranquillità, rispetto ed educazione, dovrebbe evitare di scrivere certi commenti se non sa. Ero più piccola, avevo 14 anni e a quest’età avevo una mente da bambina come giusto che sia, l’aveva anche lei, l’avevamo tutti, ognuno di noi ha passato quell’età, e quante cose sbagliate abbiamo fatto?“, ha detto in un lungo post. Insomma, basterebbe ricondurre all’età un comportamento così discriminatorio per sminuire l’accaduto? Attendiamo ulteriori sviluppi.