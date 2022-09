Federica Panicucci ha dichiarato guerra alla collega Barbara D’Urso? Un gesto da lei compiuto ha svelato la merita dietro questo mistero.

Gira da un po’ la voce secondo la quale la nota conduttrice dal lunghi capelli biondi e sorriso smagliante Federica Panicucci non abbia affatto rapporti distesi con Barbara ‘Carmelita’ D’Urso. A fugare ogni dubbio sulla natura della relazione tra le due è stata proprio la Panicucci durante la prima puntata di Mattino 5, che ha fatto un gesto verso la collega molto significativo subito notato dai telespettatori. Ma cosa ha fatto Federica di così importante?

Federica Panicucci è in guerra aperta contro Barbara D’Urso? Il dubbio è stato portato avanti da molti fan, che hanno sempre sospettato che tra le due fossero nati dissapori dietro le quinte di Mediaset. Dopotutto tra colleghe è facile che che nasca qualche tipo di competizione. Questi pettegolezzi, pero, sembrano non avere alcun fondamento, tanto che la stessa Panicucci ha voluto porre fine al dibattito social facendo un gesto eclatante nei confronti della D’Urso.

Federica Panicucci è davvero in guerra contro Barbara D’Urso? Il gesto toglie ogni dubbio

In realtà sembra non ci siano screzi tra Federica Panicucci e Carmelita D’Urso. Le due, infatti, sono apparse molto in sintonia durante la prima puntata di Mattino 5.

Sebbene già prima della pandemia di Covid 19, nello studio di Verissimo, le due donne avessero entrambe assicurato che tra loro i rapporti erano distesissimi, sembra che online serpeggi ancora il dubbio riguardo i loro reali rapporti. Per fugare ogni dubbio, la Panicucci (che è apparsa stupenda come al solito anche in vacanza) ha voluto concludere la puntata d’inizio di Mattino 5 con un augurio molto sentito di un buon anno di lavoro alla collega Barbara. Per la D’Urso, infatti, si tratta di un anno molto speciale: il suo 14° alla conduzione del celebre programma Pomeriggio Cinque. Una chiara dimostrazione di stima e affetto che la D’Urso deve di certo aver apprezzato moltissimo! Noi intanto non vediamo l’ora di vedere Carmelita in una nuova veste del tutto nuova per lei; una nuova sfida professionale di cui ha dato di recente l’annuncio (ed è davvero difficile immaginarla in questo ruolo…)