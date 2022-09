Un vero affronto quello subito dalla conduttrice Adriana Volpe da parte di una sua acerrima nemica che, nel tempo, non ha cambiato idea su di lei e l’ha umiliata pubblicamente. Ecco di chi si tratta.

“Mi ha sempre annoiato”. Queste le durissime parole espresse da una delle acerrime nemiche della conduttrice Adriana Volpe, che sembra proprio non avere pace. Lo scorso anno, infatti, è stata più volte attaccata durante il Grande Fratello Vip da quella volpe (vera e propria) di Sonia Bruganelli, ma anche quest’anno pare che Adriana non avrà vita facile nel nuovo programma in cui presenzierà…

Adriana Volpe (vi ricordate com’era agli esordi?) di nuovo nel mirino delle sue colleghe. Stavolta a scagliare la prima pietra ci ha pensato una delle acerrime nemiche di Adriana, una nota ex gieffina, che ha preso parte alla puntata andata in onda lunedì de La vita in Diretta. Ancora prima dell’inizio della puntata, la ragazza ha subito voluto dire la sua sulla famosa e amata conduttrice. E le sue parole non sono certo state carine.

Adriana Volpe umiliata così: “Mi ha sempre annoiato”

A esprimere queste dure parole contro la conduttrice ex opinionista del GF Vip è stata la ex gieffina Rita Rusic, che con la Volpe (che ha di recente espresso la sua opinione su GF Vip) non è mai andata molto d’accordo.

Il loro rapporto tumultuoso è cominciato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip e l’astio non ha fato che cresce tra loro nel corso di tutto il programma. Anche ora, a trasmissione conclusa da mesi, la Rusic non ha esitato a confessare quello che davvero pensa della Volpe.

“Mi ha sempre annoiato anche nella casa. Mi piacciono le persone intelligenti, frizzanti. Mi incuriosiscono le perone da cui ho sempre qualcosa da imparare. Da lei ho imparato quell’attrezzo in cucina che frulla le verdure. Non ho mai cucinato nella mia vita”. Queste le esatte parole pronunciate dalla Rusic durante l0intervista a Belve. E ha aggiunto sprezzante: “Simpatizzo per Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete. Mi rode che è un’opinionista e di opinioni non ne ha una intelligente”. Insomma, Rita sembra avere proprio le idee chiare sulla povera Adriana Volpe. Staremo a vedere come e se la conduttrice e opinionista risponderà all’insulto…