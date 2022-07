Adriana Volpe ha rotto il silenzio dopo l’esclusione dalla prossima edizione grande Fratello Vip. Ecco cosa ha rivelato la showgirl e conduttrice.

Se Sonia Bruganelli ha ottenuto la riconferma con il ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, la stessa cosa non può dire della collega Adriana Volpe, esclusa dall’edizione del prossimo anno. Dopo un prolungato silenzio, la showgirl ha deciso di parlare e di chiarire una volta per tutte quello che pensa del programma a cui ha preso parte per ben due anni. E non ha dimenticato di aggiungere qualcosina anche sulla “nemica” Sonia Bruganelli.

Nessuna riconferma per la conduttrice e showgirl Adriana Volpe al GF Vip. Dopo due anni di presenza fissa nel programma (prima come concorrente e poi come opinionista), il noto volto della TV non prenderà più parte al programma, nonostante (così pare) abbia cercato in tutti i modi di venire riconfermata. Ora la Volpe ha deciso di dedicarsi ad altri generi di programma, ma prima di voltare per sempre le spalle al GF Vip ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e fare un po’ di chiarezza. Ecco cosa ha dichiarato.

Adriana volpe a ruota libera sul GF Vip: ecco cosa pensa del programma

Dopo un lungo periodo di silenzio, la conduttrice e showgirl Adriana Volpe ha dichiarato cosa pensa veramente del GF Vip e della Bruganelli.

“Il Grande Fratello Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo”, ha dichiarato la conduttrice. “È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Mi ha saputo valorizzare”.

Insomma, si può dire che nonostante il dispiacere per l’esclusione dal programma (e da Mediaset) la Volpe sua soddisfatta del suo percorso all’interno del GF Vip. La showgirl non si è però fermata qui e ha aggiunto qualche parola sulla collega Sonia Bruganelli. “Se ho più sentito Sonia? Sì e voglio anche fare delle precisazioni. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice“. Al momento, Adriana intende tornare a occuparsi esclusivamente della conduzione in TV e per un po’ vuole mettere da parte gli impegni di opinionista e concorrente di reality show. A quanto pare, infatti, a consigliarle questa strada è stato lo stesso Maurizio Costanzo, il quale è convinto abbia molto da dare come conduttrice. Noi intanto non vediamo l’ora di rivedere Adriana sul piccolo schermo in questo nuovo programma!