Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono uniti ormai da diversi anni e il loro amore diventa ogni giorno più forte. Ecco le dolcissime parole spese dall’ex calciatore per la madre dei suoi figli.

L’ex calciatore Bobo Vieri è legato ormai da diverso tempo alla ex velina (ora imprenditrice di successo) Costanza Caracciolo. Dalla loro unione sono nati due bellissime bambine che rendono la loro vita ogni giorno più bella. Proprio per rendere omaggio alla sua amata moglie (sposata nel 2019), Vieri ha rilasciato una commovente intervista al Corriere della Sera in cui ha espresso i suoi profondi sentimenti per la compagna di vita.

Un amore che resiste al passare del tempo quello tra l’ex calciatore Bobo Vieri e la ex “velina bionda” Costanza Caracciolo. I due si sono conosciuti per caso e hanno finito per non lasciarsi più. Con il passare del tempo, infatti, la stima e la passione che provano l’uno per l’altra non ha fatto che crescere. Ecco cosa ha rivelato Vieri durante l’intervista al Corriere della Sera.

Bobo Vieri, le parole d’amore per la moglie Costanza Caracciolo

Bobo Vieri ha raccontato con dovizia di particolari la bella storia d’amore che sta vivendo con la madre delle sue due bellissime figlie (Stella e Isabel) Costanza Caracciolo (subito tornata in forma dopo le gravidanze grazie questa dieta). Una storia su cui, all’inizio, nessuno avrebbe mai puntato ma che poi si è rivelata una grande storia d’amore.

“Costanza la conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi comincia un gioco: io do il voto alle foto che lei posta su Instagram. Voti alti. Clic”, ha affermato Vieri ai microfono del Corriere. “Prima non ero pronto. Con Coco è successo tutto senza sforzo, senza pensare. Ci siamo trovati e dopo tre mesi abbiamo deciso di fare un figlio. Cinque anni più tardi, eccoci qui”. Sembra però che i due non stiano pensando di avere un terzo figlio. Per entrambi, infatti, due figli è il numero perfetto. “Io sono a posto. Credo che anche alla Coco vada bene così”.

Entrando più nei dettagli della sua storia d’amore con la moglie Costanza (da sempre un’incona di stile), Bobo ha dichiarato: “Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente. Men che meno di programmare: io sono negato per la programmazione, devo vivere il daily. In meno di due anni sono arrivate due bambine che sono la più grande gioia della mia vita, altro che i gol. Ringrazierò Coco per sempre per avermi dato una famiglia così bella”. Che dire, una storia d’amore che di certo farà invidia a molti!