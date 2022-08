Test: hai uno scheletro nell’armadio? Scoprilo grazie ad un teschio

C’è un episodio accaduto in passato che non vorresti far conoscere agli altri? Il test ti aiuterà a percorrere le vie della tua memoria

A volte capita che alcuni episodi possano metterci in imbarazzo e, per questo motivo, li chiudiamo in un armadio e proviamo a nasconderli. Ma cosa vuol dire la frase “avere uno scheletro nell’armadio”? Una delle ipotesi più accreditate risale al XIX secolo, quando in Inghilterra era vietato conservare il corpo di un morto. I medici che facevano esperimenti sui cadaveri, dunque, erano costretti a conservarli in casa. Ed ecco il perché di questo modo di dire, il nascondiglio migliore era sempre l’armadio, più spazioso e nascosto.

Guarda per qualche secondo l’immagine in alto, abbiamo quattro teschi. Ognuno ha delle caratteristiche diverse, quale scegli? Quale tra questi teschi ha attirato per primo la tua attenzione? Rispondi subito, prova a non perdere troppo tempo, devi farti guidare dal tuo istinto perché sarà la tua personalità a condizionare la tua decisione. L’importante è non far passare troppo tempo, altrimenti il test non sarà valido.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Hai preso una decisione? Bene, adesso scorri il testo verso il basso e troverai i profili abbinati ad ogni riquadro. Dietro ogni profilo si nasconde una personalità diversa. Scopri qual è il tuo scheletro nell’armadio, ecco i profili del test.

I profili del test

Teschio numero uno: il tuo occhio è caduto sul primo teschio? Bene, questo vuol dire che sei una persona che ha un carattere molto particolare. Prendi tutte le tue decisioni affidandoti al giudizio degli altri, hai paura di sbagliare e non ti fidi del tuo istinto. Questo non vuol dire che tu abbia realmente degli scheletri nell’armadio ma tu ne sei convinta. A volte non racconti degli episodi innocenti per evitare un piccolo dettaglio, ma per gli altri sarebbe qualcosa di insignificante perché tutti conoscono la tua bontà d’animo e non avrebbero mai sospetti su di te.