Saltare i pasti fa ingrassare: non ci credi? Ti spieghiamo perché succede

Saltare i pasti fa ingrassare ed è una cattiva abitudine che non ti permette di dimagrire: ecco spiegato il perché.

Tra le pratiche più sbagliate in fatto di diete e dimagrimento c’è sicuramente quella di saltare i pasti. Una convinzione molto comune ma altrettanto sbagliata in cui tanti cadono pensando di riuscire a liberarsi di qualche chilo di troppo.

L’abitudine di digiunare ad uno dei pasti principali non fa altro che creare nell’organismo uno scombussolamento che va a ripercuotersi non solo sul peso ma anche sulla salute, infatti, saltare i pasti è assolutamente sbagliato.

A dirlo sono gli stessi nutrizionisti che spesso si raccomandano a tal proposito. Quindi sia che lo si faccia perché non si ha effettivamente tempo di pranzare o cenare, sia perché in questo modo si pensa di dimagrire, sia perché sia dovuto a cause fisiche o psicologiche dobbiamo sapere che saltare i pasti fa ingrassare ed ecco spiegato il perché.

I motivi per cui saltare i pasti fa ingrassare

Sono in tanti a credere che per dimagrire occorre saltare i pasti: una pratica invece molto dannosa per l’organismo che può far perdere peso ma solo acqua e massa magra, senza intaccare il grasso.

Sono molte le persone che saltano la colazione, magari prendendo un caffè al volo, pranzando con un’insalata (qui trovi gli errori da non commettere quando sei a dieta) e magari concludendo invece con una cena più sostanziosa. Un modo di fare che alla lunga, anziché farci dimagrire, provoca l’effetto contrario.

Ma cosa succede all’organismo quando saltiamo i pasti? Nel nostro corpo quando non arriva il cibo regolarmente ai pasti principali si scatena un calo del glucosio, ovvero di zucchero nel sangue. Scopri anche perché è importante rispettare l’orario dei pasti quando si è a dieta.

Questo provoca due effetti collaterali ovvero sentire un maggior desiderio di cibo, specialmente di carboidrati, così da riportare i livelli di zucchero nel sangue alla normalità. Dall’altro lato saltare i pasti ci fa perdere la massa magra con la conseguenza di farci rallentare il metabolismo.

In questo modo il rischio di abbuffarci al pasto successivo è dietro l’angolo ecco perché anziché saltare i pasti ci dovremmo abituare a seguire una dieta bilanciata con tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

In questo senso un nutrizionista potrà aiutarci a stilare in base ai nostri gusti e preferenze e al nostro stato di salute un regime alimentare corretto.

Una dieta equilibrata dovrebbe comprendere 5 pasti di cui 3 principali e 2 spuntini. Mangiando quindi poco e spesso si otterrà il dimagrimento sperato. Questo perché nell’organismo i livelli di glucosio si stabilizzano e in questo modo si riuscirà anche a seguire un’alimentazione più sana.

E se saltiamo un pasto dopo un’abbuffata? In questo caso può capitare che se si è esagerato si decida di saltare il pasto successivo. Premesso che non bisognerebbe esagerare nel consumo di cibo in un solo pasto, ci può stare di tenersi più leggeri al pasto successivo.

Importante è non saltare del tutto il pasto arrivando poi affamati a quello dopo. Meglio quindi consumare qualcosa di leggero e di poco calorico così da non affaticare la digestione. In ogni caso la prima regola è evitare di abbuffarsi ma seguire sempre una dieta sana ed equilibrata con 5 pasti regolari. Solo in questo modo eviteremo di ingrassare e di incorrere in altri problemi di salute.