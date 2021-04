Ecco la dieta di Costanza Caracciolo: dopo due gravidanze è perfettamente in forma!

Come fa Costanza Caracciolo ad essere perfettamente in forma dopo due gravidanze molto ravvicinate? Ecco che dieta segue e quali attività sportive pratica.

Poco più di un anno fa nasceva la sua secondogenita, Isabel, e ricordiamo che era già mamma di Stella. A distanza di 13 mesi il corpo di Costanza Caracciolo è tornato perfettamente in forma.

Ma come fa l’ex velina bionda e moglie di Bobo Vieri ad aver recuperato così in fretta? Grazie a dieta e ad attività sportiva la showgirl di origini siciliane “piano piano e senza fretta” come lei stessa precisa nell’ hashtag di un suo post su Instagram, ha riconquistato il suo peso forma.

Scopriamo allora come è strutturato il suo regime alimentare, quali abitudini segue e che tipo di attività fisica pratica.

Ecco come è strutturata la dieta di Costanza Caracciolo

Se vi state chiedendo come faccia Costanza Caracciolo, l’ex velina bionda di Striscia la Notizia che faceva coppia con la mora Federica Nargi, ad essere tornata così in forma dopo due gravidanze ecco la risposta.

La 31enne moglie di Bobo Vieri e mamma di due splendide bambine, Isabel e Stella, si è affidata ai consigli di un nutrizionista, in particolare di Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista, esperto in integrazione sportiva.

Quello che l’esperto le ha consigliato è non avere fretta a perderli ma farlo in maniera rilassata e senza stress. E soprattutto da evitare il fai da te che molto spesso nelle diete provoca più danni che benefici.

Tra le buone abitudini che Costanza ha, dunque, c’è quella di non saltare i pasti ma anche di dormire bene, altrimenti si innalzano i livelli di cortisolo nel sangue, e questo provoca un rallentamento nella perdita di peso.

Inoltre, la Caracciolo pratica attività fisica almeno 3-4 volte alla settimana di mattina presto e prima di fare colazione. Anche se lei stessa ammette che talvolta non riesce a farne quanta ne vorrebbe perché gli impegni da mamma sono più impellenti.

Vediamo allora cosa mangia la showgirl siciliana che vanta 1 milione e 300mila follower su Instagram.

Innanzitutto come fonte proteica è da preferire il pesce anziché la carne, perché ricco di Omega3. In particolare nel periodo del post-gravidanza, durante l’allattamento, queste sostanze nutritive sono importantissime per lo sviluppo del neonato.

Poi, ci sono i cereali rigorosamente integrali così da evitare picchi glicemici. Senza dimenticare frutta e verdura di stagione a volontà per rifornirsi di vitamine e antiossidanti.

Anche i legumi, specie le lenticchie rosse decorticate sono utilissime perché ricche di ferro mentre per ciò che riguarda i grassi meglio optare per l‘olio extra vergine d’oliva, e la frutta secca. Noci, nocciole, mandorle si possono consumare a colazione insieme a carboidrati e proteine oppure come spuntino pomeridiano.

Da evitare invece tutto ciò che contribuisce alla ritenzione idrica come bibite zuccherate e gassate, snack, dolciumi, patatine e cibi ricchi di sale. No anche ai fritti e agli alimenti raffinati che intossicano il fegato appesantendo tutto il lavoro dell’organismo.

Altro argomento da non sottovalutare è fare le giuste associazioni di cibi: alcune combinazioni infatti sono proprio da evitare, come avevamo già specificato qui, altre invece potenziano le sostanze nutritive.

Non solo, anche esaminare attraverso test specifici se si soffre di intolleranze alimentari può essere di aiuto per la perdita di peso, ad esempio verificando se si è intolleranti al lattosio.

Infine, l’attività fisica da non trascurare. La Caracciolo nel post parto tra camminate e corse al parco si è mantenuta in forma. Anche praticando pilates e qualche lezione di danza con la sua ex coreografa di Striscia la Notizia.