Ferragnez, chi guadagna di più tra Chiara e Fedez? La risposta l’hanno data i diretti interessati!

Chiara Ferragni e Fedez sono tra i volti più noti e discussi dello spettacolo italiano. Lei è una delle influencer e imprenditrici digitali più famose al mondo, mentre lui è un noto rapper che negli anni ha costruito un vero e proprio impero nel mondo della musica. Tra i fan, però, a lungo di è discusso su chi dei due coniugi porti più di a casa. E a fugare ogni dubbio ci hanno pensato direttamente i Ferragnez!

L’amore tra Chiara Ferragni e il marito Fedez va a gonfie vele e i due sono più innamorati che mai. Sposatisi nel settembre 2018 nella splendida cornice di Noto in Sicilia, Chiara e Federico hanno anche due bellissimi bambini (Leone e Vittoria) che riempiono letteralmente in loro post su Instagram. Ma chi tra loro può ritenersi il più ricco? A dare la risposta a questa domanda sono stati i due diretti interessati e i fan sono andati in visibilio!

Ferragnez, chi guadagna di più tra i due?

A fare per primo “i conti in tasca” ai Ferragnez (in particolar modo a Chiara) è stato il famoso youtuber Yotobi, che ha fatto riferimento, in un suo video, alla carriera fulminea della nota influencer.

“Nel 2011 Vogue l’ha votata come blogger dell’anno. Poi è arrivata a fatturare circa 10 milioni di Euro. Sapete cosa significa fatturare nel 2015 10 milioni di Euro? Significa che nella sua famiglia Fedez è quello povero“. Ha commentato lo youtuber. Di fronte a questa affermazione Chiara (icona fashion e beauty) e Fedez hanno voluto replicare con la loro solita simpatia. Durante una diretta Twitch, Fedez ha dichiarato che sia lui che la moglie contribuiscono in modo eguale al mantenimento della famiglia.

“Non è vero, no, non è vero. Inutile che ridete non è la verità. I’m sorry Yotobi ma no. Siamo simili da quel punto di vista, anzi in quel periodo lì ero più ricco io di te. Non ridete dai, smettetela di ridere. Lavoro anche io, non sto mica fisso a casa a tenere pulito. Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara. Dai dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tu tutto allora se dici così. Diciamo che è family power tutto diviso“.

A queste parole si sono aggiunte quelle di Chiara (che di recente ha svelato una sua grande preoccupazione), che ha precisato “Dai diciamo che siamo simili su quel piano. Sì nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Ferragnez power diciamo. Viva il matriarcato. Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto“.