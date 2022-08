Se il tuo sogno è aumentare la massa muscolare ecco i cibi giusti per te!

By

Ecco i cibi che dovremmo consumare per aumentare la massa muscolare: scopriamo cosa mangiare per un corpo scolpito.

Quando si desidera aumentare la massa muscolare occorre calibrare la dieta in base all’attività fisica. Non necessariamente occorre essere degli atleti, ma anche dei semplici amanti del fitness o chi vuole tenersi in forma deve sapere che alcuni cibi contribuiscono ad alimentare la muscolatura.

Alimentazione e attività fisica sono dunque complementari ed entrambi importanti al fine di poter aumentare la massa muscolare. Inoltre, alcuni cibi sono più indicati rispetto ad altri in quanto permettono di affrontare un allenamento con molta più forza ed energia.

Scopriamo allora quali sono i cibi che ci aiutano a far aumentare la massa muscolare e che dovremmo introdurre nella nostra dieta così da avere un fisico più scolpito, tonico ed in forma.

Ecco i cibi da introdurre nella dieta per aumentare la massa muscolare

Per riparare le fibre muscolari e aumentare la massa muscolare occorre introdurre alcuni cibi che in questo senso aiutano. Quando si vuole incrementare la massa magra occorre dunque introdurre più cibo ma in modo intelligente ed equilibrato altrimenti si finisce solo per ingrassare.

Fondamentale è rivolgersi ad un nutrizionista che potrà aiutarci in modo professionale a raggiungere i nostri obiettivi. In ogni caso se all’inizio ci sembrerà di essere un po’ “appannati” ovvero meno definiti è tutto nella norma.

Con l’esercizio fisico ben presto i “chili di troppo” si andranno a tramutare in massa magra. Ma quali sono le indicazioni da seguire? Intanto è necessario cominciare la giornata con una colazione adeguata e ricca.

Fondamentale è non saltare il primo pasto della giornata, essa fornisce le energie necessarie per affrontare tutti gli impegni che riguardano le attività quotidiane. L’organismo necessita di zuccheri per avviare cervello e muscoli.

Se dunque vogliamo aumentare la massa muscolare dovremo mangiare cereali integrali ricchi di fibre abbinandoli alle proteine, come latte, yogurt, o noci. Se siete amanti di pancake o waffle basterà prepararli con la farina integrale anziché quella normale.

Un altro segreto per aumentare la massa muscolare è sapere cosa occorre mangiare prima di praticare l’attività fisica. Dovremmo raggiungere un equilibrio tra carboidrati e proteine, in questo modo possiamo fornire più energia all’organismo rispetto ad un pasto ricco di zuccheri e grassi.

Alcuni abbinamenti corretti potrebbero essere riso integrale e fagioli, bene anche dei cracker integrali e del formaggio magro. Inoltre, si dovrebbe introdurre frutta come banane e mele ma anche frutti di stagione, e anche quella secca tra cui noci, mandorle, ecc.

Non solo, anche dopo l’allenamento è importante sapere come nutrirsi quindi un pasto formato da proteine soprattutto ma anche una parte di carboidrati è fondamentale per aumentare la massa muscolare e recuperare le energie perse.

Bene il salmone che oltre ad essere una fonte proteica contiene anche gli omega-3, ma anche i legumi come ad esempio un’insalata di ceci. Oppure se non è ancora ora di pranzo e cena possiamo optare per un frullato proteico.

Non dovremo aspettare troppo, entro un’ora potremo rifocillarci così da riparare le fibre muscolari. Inoltre, non dimentichiamo che è importante anche idratarsi visto che con la sudorazione perderemo molti liquidi.