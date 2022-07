“Sono molto preoccupata”: Chiara Ferragni in ansia, svelato il motivo

Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua preoccupazione in merito a quella che sta accadendo in questo periodo e per questo motivo ha scelto di scendere in prima linea com’è sempre solita fare.

Chiara Ferragni durante il corso di questi anni ha sempre dimostrato di saper sfruttare enormemente la popolarità che circonda il suo personaggio. Questo non solo per quanto riguarda la sfera lavorativa e il business della sua carriera, ma anche per il sociale.

Da sempre, infatti, la moglie di Fedez segue progetti sociali e si attiva come non mai per provare a rendersi utile mostrando a tutti la forza dei social, che non si limita soltanto a ricevere tantissimi scatti per il nuovo scatto pubblicato. Per questo motivo nelle scorse ore l’imprenditrice digitale non ha potuto fare a meno di mostrare una certa preoccupazione per quello che sta accadendo ed ancora una volta ha scelto di scendere in prima fila parlando direttamente con chi di competenza.

Chiara Ferragni ha scritto a Beppe Sala, il sindaco della sua Milano, senza nascondere la preoccupazione e la paura che sta provando in questo periodo.

Beppa Sala riceve un messaggio da Chiara Ferragni: situazione insostenibile

Chiara Ferragni, che ha lanciato una nuova tendenza per l’estate 2022, non ha potuto nascondere una certa preoccupazione e per questo motivo ha scelto di scrivere direttamente al sindaco di Milano, Beppe Sala, ma per quale motivo ha voluto fare questa comunicazione?

La moglie di Fedez non ha potuto nascondere una certa preoccupazione per la sicurezza della sua città, in quanto al centro sarebbero sempre più frequenti atti di criminalità come rapine e aggressioni ai passanti. Per questo motivo la Ferragni ha scelto di scrivere al sindaco, sperando che possa risolvere questo problema che riguarda tutti i cittadini del capoluogo lombardo.

“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano” ha sottolineato Chiara Ferragni, che ha stregato il web come soltanto lei sa fare, sollevando un problema come moltissimi dei suoi concittadini avevano provato ad esporre senza avere troppo successo e che ora sperano che grazie alla sua visibilità possa far sbloccare qualcosa in modo tale poter risolvere in maniera definitiva questo problema e garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Chiara Ferragni è preoccupata per quello che sta succedendo a Milano e per questo motivo spera che il sindaco della sua città possa attivarsi in modo tale da aggiungere nuove misure di sicurezza. Ora più che mai necessarie.