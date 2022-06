Copiamo lo smokey eyes della Ferragni: misteriose e chic anche in estate!

Anche quest’estate lo smokey eyes rimane il trucco più magnetico e affascinante da indossare per una serata glamour: copiamo Chiara Ferragni!

In linea generale si ritiene che il trucco occhi con colori freddi e scuri sia adatto all’inverno e che in estate questo genere di make up andrebbe evitato o indossato molto poco.

La verità è, però, che non c’è niente di più magnetico e affascinante di un trucco occhi sui toni del grigio e del nero, almeno per la sera.

Per questo motivo non dovremmo assolutamente privarci di uno smokey eyes ben fatto, esattamente come ha dimostrato Chiara Ferragni qualche tempo fa.

Quali sono i segreti per realizzare un make up del genere anche in piena estate e soprattutto a chi sta bene e a chi no?

I segreti di uno smokey eyes impeccabile anche in Estate, come quello di Chiara Ferragni

Lo smokey eyes sta benissimo sia alle ragazze con gli occhi chiari sia a quelle con gli occhi scuri. Ciò che fa davvero la differenza tra un make up che valorizza lo sguardo e uno che provoca un “effetto panda” è l’esecuzione.

Lo smokey eyes si realizza utilizzando necessariamente una grande quantità di prodotto in polvere. Questo significa che, soprattutto in estate, si corre il rischio che a causa del sudore l’ombretto sbavi o coli.

Per prevenire il problema sarà fondamentale utilizzare un primer occhi per realizzare la base trucco. Il primer renderà la superficie della palpebra più liscia e più omogenea, quindi faciliterà l’adesione dell’ombretto alla pelle.

Il consiglio è di utilizzare il primer non solo sulla palpebra ma anche sulla zona del contorno occhi, a patto però di applicarlo nella zona dell’occhiaia e delle tempie solo dopo aver realizzato il make up occhi.

In questo modo, se dovesse cadere un po’ di ombretto sulle gote o sulla zona dell’occhiaia, lo si potrà eliminare facilmente. Se sulla zona fosse già stato applicato il primer sarebbe molto più difficile liberarsi della macchia.

Applicare il primer sul contorno occhi permetterà di realizzare un’applicazione molto pulita e molto precisa del correttore e del fondotinta, aumentando il contrasto con i colori scuri del trucco occhi e migliorando l’effetto del trucco. Inoltre, il primer eviterà che fondotinta e correttore si sciolgano con il sudore e si accumulino nelle piccole pieghe della pelle.

Tutti i passaggi per realizzare uno smokey eyes da vera pro