Scoppia la passione dopo l’Isola dei Famosi? Lei vuota il sacco

Di ritorno dall’Honduras scoppia la passione? Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi potrebbe essersi accesa la scintilla tra due ex naufraghi che nessuno avrebbe immaginato insieme: ecco le dichiarazioni.

Un’edizione piena di sorprese quella di quest’Isola dei Famosi “dove tutto può cambiare“, come ha recitato Ilary Blasi in ogni puntata. Come sempre il reality ha messo duramente alla prova, forse quest’anno più che mai, i concorrenti in gara. Tra prove estreme e mancanza di cibo, in naufraghi sono giunti a pochi passi dalla finalissima.

Il prolungamento di un mese inaspettato ha portato alcuni dei protagonisti a preferire il ritorno in Italia, mentre gli ultimi superstiti stringono i denti e combattono verso il traguardo. Una stagione che certo non si può definire fortunata dal punto di vista della salute. Tantissimi sono stati i naufraghi costretti a fare in conti con malessere e infortuni, che li li hanno costretti perfino a dover abbandonare il gioco.

Nella puntata dello scorso lunedì grande spazio è stato dedicato a Edoardo Tavassi, uno dei personaggi più amati dell’edizione 2022. Candidato vincitore, anche lui è stato obbligato a dire addio al gioco a due passi dalla fine. Tra la commozione generale, compagni di gioco e cast in studio hanno congedato il concorrente che durante una prova ricompensa, ha subito gravi danni al ginocchio. Sembra proprio che, poco dopo l’uscita, un’altra ex naufraga abbia puntato gli occhi su di lui: ecco chi è.

L’ex naufraga ha messo gli occhi su Edoardo Tavassi: le sue parole sono chiare

Nella scorsa puntata anche un’altra naufraga tra i “senior” ha abbandonato il gioco per volontà del televoto: Estefania Bernal. La modella ha vissuto appieno la sua avventura, lanciandosi nella storia d’amore con il collega Roger Balduino. Le cose però, non sono andate per il meglio e tra i due si è messa in mezzo l’ex Beatriz.

Mentre questa coppia dell’isola è arrivata ad una scelta drastica, i due invece sembravano essere rimasti in buoni rapporti, seppur continuando a punzecchiandosi con frecciatine. Poco prima dell’eliminazione della Bernal, Roger interpellato dalla conduttrice aveva espresso il suo parere su di lei affermando che avrebbe voluto vederla in finale. Bisognerà aspettare il suo rientro in Italia però, per scoprire davvero come si svilupperanno le vicende. Ma nel frattempo la modella ha risposto alle domande dei fan, facendo una confessione che ha spiazzato tutti.

“Cosa pensi di Edoardo?” le ha chiesto uno dei suoi seguaci, al quale risponde senza pensarci due volte: “Edoardo è diventato un gran figo…Siamo amici ma mai dire mai, ecco!“. La modella argentina insomma avrebbe fatto un pensierino sul fratello di Guendalina, affermando “Mi piace!” senza troppi peli sulla lingua. Potrebbe dunque diventare una rivale di Mercedesz Henger? Probabilmente per rispetto della sua spasimante non si era mai espressa così apertamente sul compagno di reality, ma la situazione potrebbe diventare bollente non appena i tre si rincontreranno in Italia.