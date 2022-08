Pare che la bellissima Ilary Blasi si sia di recente infuriata a causa di un comportamento dell’ex marito Francesco Totti. Ecco cosa è successo.

Ancora litigi e problemi per la famiglia Totti-Blasi. Dopo l’annuncio della separazione che ha sconvolto non solo i fan più accaniti della coppia, pare che la bella conduttrice de L’Isola dei Famosi abbia dovuto affrontare un altro problema. Sembra, infatti, che sia stata costretta a recarsi in gran fretta a Sabaudia a prendere sua figlia Isabel. Sarebbe infatti venuta a conoscenza di un fatto per lei davvero imperdonabile.

Ilary Blasi si è recata in gran fretta a Sabaudia per togliere la sua terzogenita Isabel dalle mani del padre Francesco Totti. Con il padre, infatti, la bambina stava trascorrendo una tranquilla vacanza. Pare, però, che alla conduttrice de L’Isola dei Famosi non sia andato proprio giù un dettaglio della vacanza (di cui forse è venuta a conoscenza proprio dalla piccola Isabel) ed è andata su tutte le furie.

Ilary Blasi furiosa va a prendere Isabel dal padre a Sabaudia: cosa è successo

Pare che la Blasi abbia scoperto che, durante la vacanza di Isabel al mare con suo padre Francesco Totti, la piccola abbia giocato più volte con i figli di Noemi Bocchi, stringendoci amicizia.

Un’affronto vero e proprio per Ilary (sempre bellissima sui social), che sarebbe andata su tutte le furie. La conduttrice avrebbe quindi deciso di recarsi sulla spiaggia di Sabaudia per togliere Isabel a suo padre. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, “Ilary è passata da Riccione per uno spritz con Graziella Lopedota, la sua manager, ed è tornata a Sabaudia, a riprendere Isabel”. La showgirl è poi volata in gran segreto in Croazia per “raggiungere un altro pezzo di famiglia: sua sorella Silvia”. Ilary ha poi postato un video in cui lei e la figlia scendono dall’aereo.

“A quel punto, Totti sarebbe stato libero di incontrare nuovamente la Bocchi, con il rischio di essere scoperto”, si legge sul sito. Poco dopo essersi salutato con la figlia, Totti è stato avvistato a bordo di un’auto guidata da amici, con i quali ha raggiunto la casa di Noemi. A questo punto è sceso dall’auto ed è entrato a testa bassa. Non resta che scoprire come si sistemeranno le cose nei prossimi mesi tra Ilary (che ha di recente subito una pugnalata alle spalle proprio da lui) e Totti.