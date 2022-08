Ilary Blasi, dramma senza fine: dopo Totti, pugnalata alle spalle da lui

Si aggiunge un nuovo tassello nella vicenda Ilary-Totti, questa volta emerge un dettaglio che rende tutto più drammatico: pugnalata anche da lui.

La storia del momento tiene l’Italia col fiato sospeso. Ogni giorno si aggiunge un nuovo tassello che mira a ricostruire le vicende dietro alla separazione a cui nessuno voleva assistere: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Si delinea così un profilo che diventa sempre più preciso di quanto accaduto e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ma dove eravamo rimasti?

Innanzitutto, dal momento dei comunicati ufficiali (e separati), i due ex coniugi hanno scelto di affrontare il turbine mediatico in modi diversi. La conduttrice è in viaggio tra una meta turistica e l’altra, cercando di ritrovare la sua “pace Zen” immersa nella natura. Prima a Zanzibar con i figli, poi a Sabaudia per una pausa balneare, ora invece alle Dolomiti circondata dal verde e dalle montagne. Lui invece, sembra ormai portare avanti la sua liason con Noemi Bocchi facendo fatica a nascondere il tutto.

Mentre impazzano le ultime voci su una presunta gravidanza della donna con cui ha tradito Ilary, i due sono in vacanza al mare. In zone molto vicine, naturalmente, perché se il Pupone fa un tuffo nel mare di Sabaudia, la Bocchi è stata paparazzata a San Felice Circeo, nella zona di Latina, a 15 minuti di auto da lui. Emerge, però, a questo punto un’altra figura chiave.

Chi è Emanuele, l’ex amico di Ilary ora beccato con Noemi

Come se la vicenda non fosse già abbastanza difficile da digerire, ci si mettono di mezzo anche gli amici. Le ultime paparazzate di Chi si fanno fondamentali a questo punto, per ricostruire ancora una volta gli accaduti. Soltanto qualche giorno fa, una vecchia foto emersa su Leggo.it aveva reso noto un momento in aeroporto risalente allo scorso gennaio, in cui Totti era in compagnie sospette.

Ora i riflettori si accendono su Emanuele. Si tratta di un amico di vecchia data di Francesco Totti e Ilary Blasi, che conosce la conduttrice da quando aveva 15 anni. Un’amicizia lunga e duratura, dunque, segnata dalla presenza dell’uomo sugli spalti vicino all’ex letterina, nel 2015 durante la sua gravidanza. Ma non è tutto, perché Chi ha beccato Emanuele durante un momento di divertimento in acqua, tra schizzi e risate, proprio con Noemi Bocchi in questi giorni. L’ex amico di Ilary, inoltre, era seduto al fianco della donna durante la celebre paparazzata sugli spalti dell’Olimpico, quando lui e Noemi sedevano solo qualche fila sopra Totti, soltanto qualche mese fa.

Ma c’è di più, perché tra Emanuele e la conduttrice dell’Isola si sarebbe compiuto un vero e proprio tradimento d’amicizia. “Quando, lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano allo stadio, con Noemi seduta a poche file di distanza, Ilary chiese a Emanuele cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto alla Bocchi. Ma la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi, che l’accompagnava”, si legge sul giornale. Insomma, tramite le pagine di gossip la Blasi avrebbe scoperto così un doppio tradimento.