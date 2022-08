É lei la nipote preferita della Regina Elisabetta: le ragioni sono evidenti

É ufficiale, la Regina Elisabetta ha una nipote preferita e non indovinerai mai di chi si tratta. Scopriamolo insieme.

L’identità del nipote prediletto della Regina Elisabetta non è quella che molti pensano. Infatti, c’è un nipote che la sovrana predilige più di tutti e no, non c’entra il Principe Harry.

C’è una nipote che per ragioni particolari ha conquistato il suo cuore e non ci sarà nessun altro nipote che riuscirà a rimpiazzarla. Ma di chi tratta esattamente?

La nipote prediletta della Regina Elisabetta

Non c’è competizione sul nipote preferito dalla Regina Elisabetta e pensiamo che non ce ne sarà per molto tempo. Secondo alcuni esperti della Royal Family la nipote favorita sarebbe proprio Lady Louise Windsor, primogenita del principe Edoardo e di sua moglie Sophie. Secondo quanto riferito, aveva anche un rapporto molto forte con il nonno, il principe Filippo, duca di Edimburgo, scomparso un anno fa.

Infatti con lui condivideva la passione per la guida dei carri. Una passione che ha mostrato anche durante le celebrazioni del Giubileo di Platino nel Royal Windsor Horse Show. Ed è anche per questo motivo che viene reputata la nipote preferita della monarca: “La Regina ama il fatto che Louise e James (il fratello minore) passino il loro tempo a Balmoral, ed è particolarmente vicina a Louise, che sembra essere la sua nipote preferita. Si è fatta apprezzare da tutti anche occupandosi dei figli di William e Kate quando erano qui. La diciottenne ama disegnare e fare schizzi e con molta pazienza cercava di convincere Charlotte a fare disegni di conigli e cervi”.

Anche questa sua abilità l’ha fatta apprezzare ancora di più dalla Regina a tal punto che le ha permesso di dare un’occhiata alla collezione di schizzi fatti dalla Regina Vittoria. Ma secondo le fonti ci sono altri motivi per i quali la sovrana tiene particolarmente alla cara nipotina. Per esempio, molti non sanno che è nata prematura. Sua madre, Sophie del Wessex, fu ricoverata d’urgenza in ospedale e partorì con un mese di anticipo. Il Principe Edoardo non era presente alla nascita perché si trovava alle Mauritius. A causa del parto prematuro, Lady Louise è nata con complicazioni, tra cui il distacco della placenta e l’esotropia, una malattia degli occhi. A soli 18 mesi ha subito un primo intervento chirurgico che non ha avuto successo, così Lady Louise si è sottoposta a un secondo intervento nel 2014 che le ha permesso di correggere la sua vista.