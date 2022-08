La celebre moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, si è recata in visita a Fatima, ma per l’importante occasione ha scelto un abito considerato poco consono dal popolo del web.

Georgina Rodriguez è tornata fare parlare di sé. La moglie del calciatore cristiano Ronaldo è andata a fare visita al santuario della Madonna di Fatima dopo aver perso, qualche mese fa, il bambino che aspettava dal marito. Georgina e Cristiano, infatti, sono nato credenti e la giovane influencer 28enne ha voluto recarsi a Fatima per ricevere conforto e sostegno. Non si sarebbe di certo mai immaginata di venire aspramente criticata da una folta schiera di utenti del web che non hanno approvato l’abito da lei indossato.

Pioggia di critiche contro Georgina Rodriguez, rea di essersi presentata al santuario di Fatima con i fissi un abito considerato poco consono a un luogo sacro. Molte le accuse dei fan, alcuni dei quali hanno definito oltraggiosa la mise scelta dall’influencer. E dire che la povera Georgina cercava solo un po’ di pace per ricordare il figlio venuto a mancare alla nascita…

Georgia Rodriguez criticata per l’abito indossato a Fatima

Georgina Rodriguez ha da poco visitato il santuario di Fatima per chiedere aiuto e sostegno alla Madonna in questo periodo particolarmente difficile per lei a causa della morte improvvisa del figlio alla nascita.

“Continua a guidare e illuminare il mio cammino, piccola Vergine”, ha scritto Georgina a corredo di una foto pubblicata su Instagram che la ritrae di fronte alla statua della Madonna. Molti fan, però, non hanno affatto apprezzato il look sfoggiato dalla moglie di Ronaldo (sempre elegantissima in ogni occasione), che sul noto social network ha pubblicato una serie di altre foto della giornata. L’abito contestatole è lungo e bianco, molto attillato, con un profondo spacco sul retro. Georgina ha poi scelto di legare i capelli in una coda alta e di coprirli con un foulard bianco con eleganti dettagli neri. Non è passata inosservata la costosa borsa Chanel che ha completato il look.

L’outfit è stato giudicato poco pertinente al luogo sacro visitato dalla Rodriguez. A detta di alcuni followers dell’influencer, la visita al santuario avrebbe richiesto una mise più sobria e semplice. “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra”, ha commentato un utente decisamente contrariato. “Non serve che porti una telecamera con te mentre preghi e dovresti avere abbastanza rispetto per te stessa da coprirti di più”, ha asserito gelidamente un altro. Insomma, accuse davvero pesanti (alcune molto cattive) alle quali però Georgina non ha dato alcuna risposta. Dopotutto, si sa, a insulti del genere il silenzio è la migliore risposta!