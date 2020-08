Georgina Rodriguez incantevole in abito da sera, la foto ammalia i fan

Georgina Rodriguez conquista i fan di Instagram con un avvolgente abito da sera, il taglio del vestito mette in risalto le forme della giovane modella argentina.

Georgina Rodriguez torna ad incantare i fan sui social network, lady Ronaldo su Instagram si mostra in abito da sera: un vestito dal colore verde che accentua la bellezza di un fisico prorompente. La dolce metà del campione portoghese si prepara a vivere gli eventi esclusivi a cui è protagonista spesso e volentieri nelle belle giornate estive.

Se la mattina dominano spiaggia e mare, con qualche selfie in costume, magari su una barca che accarezza le acque limpide del mare cristallino, la sera presta il fianco agli eventi mondani che celebrano – a modo loro – una donna divenuta icona del jet-set internazionale anche grazie alla propria presenza assidua sulle passerelle. Quindi ogni occasione, nell’arco delle serate che caratterizzano la bella stagione, diventa utile per plasmare gli animi al meglio attraverso una rimpatriata fra amici o colleghi.

Georgina Rodriguez, décolleté imperioso e irriverente stacco di coscia: la foto in abito da sera

In tal caso Georgina Rodriguez risulta essere sempre impeccabile, con lo sguardo rivolto verso il futuro e la voglia di stupire con semplicità: “Ci sono tante occasioni speciali nella vita quante sono le volte in cui scegliamo di celebrarle”, ha scritto come didascalia che accompagna la foto in abito da sera. Chiaro segnale per definire l’eleganza uno stato d’animo preponderante che parte, innanzitutto, dalla serenità di noi stessi.

La capacità di farsi ricordare trova spazio fra le pieghe di un vestito luminoso e i risvolti di un animo ricco e mutevole. Allora i fan non si lasciano scappare l’occasione per ammaliare questa combinazione di fascino e intelligenza prima che si accendano le luci della serata speciale a cui Georgina Rodriguez prende parte e si spengano – momentaneamente – gli obiettivi degli smartphone in attesa di riaccenderli successivamente per tirare le somme di un’occasione particolarissima in grado di mescolare glamour e allegria con la semplicità di un tocco distintivo che scandisce la quotidianità fra dovere e piacere con l’ambizione di migliorare entrambi gli aspetti.

