Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez hanno dovuto affrontare un dramma davvero terribile in questi giorni. Ecco di cosa si tratta.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno ricevuto una delle notizie più sconvolgenti che un genitore possa ricevere. La brutta notizia è stata rivelata ai fan proprio dal noto calciatore portoghese, con un lungo post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram. Immediata la reazione dei follower di Ronaldo, che hanno dimostrato alla sua famiglia la più totale vicinanza emotiva.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni. Lui, uno dei più grandi calciatori viventi e vincitore di ben cinque Palloni d’oro. Lei, una ex ragazza povera di periferia, il cui incontro con Cristiano le ha letteralmente rivoluzionato la vita, come ha lei stessa ammesso. La coppia, da sempre unitissima, ha però dovuto affrontare un dramma di enormi proporzioni e del tutto inaspettato.

Il dramma di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno annunciato tramite un post su Instagram di aver perso uno dei gemelli appena nati.

A dare l’annuncio, per la precisione, è stato un affranto Ronaldo, che ha scritto sulla sua pagina Instagram: “È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare.” E ha aggiunto: “Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità”.

Nonostante il dolore del momento, Cristiano ha voluto ringraziare lo staff dei medici e degli infermieri dell’ospedale universitario Quironsalud: “Ringraziamo medici e infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile”. E ha aggiunto, commuovendo tutti: “Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre”.

Solo lo scorso autunno Georgina (che ha vissuto un’infanzia molto travagliata) e Cristiano, già genitori di quattro bellissimi bambini, avevano annunciato sui social di essere in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina. Nonostante la coppia viva adesso in Inghilterra a causa degli impegni di Ronaldo con la sua squadra, il Manchester United, la Rodriguez aveva scelto un ospedale spagnolo per dare alla luce i gemellini. Lo stesso dove cinque anni fa era nata la piccola Alana Martina. Un dolore davvero insspportabile, che la coppia sta cercando di superare con la vicinanza dei cari.