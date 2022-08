Uomini e Donne, Valeria Cardone ha svelato per la prima volta i suoi sentimenti dopo la dolorosa rottura con Matteo Ranieri. Il like a un commento non lascia dubbi.

Valeria Cardone, è guerra fredda con l’ex Matteo Ranieri. Il like a un commento scatena i fan

Pare infatti che di recente la Cardone abbia messo il like a un commento di un fan contro Ranieri piuttosto esplicito e decisamente poco carino nei suoi confronti. “Guarda caso è Matteo Ranieri che per la seconda vota è uscito da lì in coppia ma non ci ha neanche provato. Ma da quello che si capisce ha già trovato un’altra in Spagna. Lo scorso anno l’aveva trovata in Sardegna. Si diverte il ragazzo. Si diverte a prendere in giro le ragazze serie”, legge nel commento.

Ranieri, dopotutto, non è mai piaciuto granché ai fan di Uomini e Donne. Molti spettatori l’hanno sempre accusato di essere falso e di fingere sentimenti per le ragazze per poi lasciarle con crudeltà. Il commento sarebbe passato inosservato se la stessa Valeria non avesse messo un like alquanto sibillino che ha molto scosso i fan e che rivela il grande risentimento covato dalla ragazza nei confronti dell’ex. Che questo sia l’ultimo capitolo della storia Cardone-Ranieri? Staremo a vedere quel che succederà. Intanto, un’altra famosa coppia del programma ha annunciato di recente di star vivendo un periodo di crisi…