La coppia più amata di Uomini e Donne in crisi: dopo settimane lui ammette tutto

La coppia più amata di Uomini e Donne aveva provato a nascondere la profonda crisi di coppia che sta vivendo, ma ora è troppo tardi. Ecco come stanno realmente le cose tra loro due!

Uomini e Donne ha il merito di aver creato numerose coppie durante il corso di questi anni. Certo, alcune hanno deciso di dirsi addio soltanto poche settimane dopo la fine del loro percorso negli studi Elios di Roma, mentre altre però hanno dato uno schiaffo morale a tutti quelli che non credono nella buona fede della trasmissione in quanto hanno messo su famiglia e costruito un solido rapporto.

Nonostante ciò spesso la vita è imprevedibile e ci si ritrova a vivere periodi di crisi. Lo stesso che ha colpito una delle coppie più amate del programma. A diffondere il gossip era stata l’influencer Deianira Marzano, ma la fidanzata aveva subito smentito il tutto mentre oggi a distanza di settimane lui ha deciso di venire allo scoperto e di raccontare come stanno realmente le cose.

Eugenio Colombo ha confermato la crisi di Francesca De Taglia, rivelando come stanno le cose tra loro anni dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne.

Eugenio Colombo conferma la crisi con Francesca Del Taglia di Uomini e Donne

Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne (tra l’altro una sua collega dopo il dramma ha finalmente ritrovato il sorriso), ha confermato di star vivendo un periodo di crisi con Francesca Del Taglia, nonostante lei in un primo momento avesse smentito il tutto per poi correggere il tiro affermando che aveva smentito soltanto le voci dei presunti tradimenti.

L’ex protagonista del Trono Classico di Maria De Filippi ha confidato che i due stanno vivendo un periodo di difficoltà e ciò non è dovuto ad un tradimento o l’inserimento di terze persone all’interno della loro coppia, ma che ci sarebbero effettivi dubbi se esiste ancora l’amore o no all’interno della loro coppia.

Eugenio e Francesca sono in crisi e gli utenti della rete non hanno risparmiato frecciatine nei confronti di lei, accusandola di andare a divertirsi mentre lui si trova con i figli. L’ex tronista ci ha subito tenuto a difendere la sua compagna, affermando che ognuno reagisce a questi periodi come meglio crede e noi non possiamo che incrociare le dita sperando che il tutto vada per il meglio.