Uomini e Donne: dopo il grave lutto l’ex corteggiatrice ritrova il sorriso

Dopo il grave lutto la sua vita è totalmente cambiata: il racconto della ex corteggiatrice commuove il web. Ecco come ha ritrovato il sorriso!

Ha esordito nel noto dating show Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice di Fabio Colloricchio arrivando alla fine del percorso. Infatti Fabio è arrivato alla scelta con lei e con Nicole Mazzoccato. Avete capito di chi stiamo parlando?

Stiamo parlando di Silvia Raffaele. La giovane ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio ha avuto una grande popolarità durante il suo percorso a Uomini e Donne. In particolare, è ricordata per aver creato scenografie pazzesche per le sue esterne ma che come sosteneva la sua rivale Nicole, prive di significato e contenuto.

Inoltre, durante la sua esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi è stata anche una “vittima” di Tina. Spesso la Cipollari la accusava di essere troppo pesante e sperava che Fabio scegliesse alla fine la sua rivale. Alla fine è andata proprio così e Silvia rimase senza principe azzurro.

A quel punto Maria le propose di sedersi sul trono e diventare per l’appunto tronista. Ma un fatto drammatico, accaduto nella sua famiglia, l’ha portata ad abbandonare l’esperienza poco dopo l’inizio della trasmissione, quando aveva già iniziato a conoscere alcuni corteggiatori e ad interrompere il suo percorso televisivo.

Silvia Raffaele, dal lutto alla ritrovata felicità

Silvia Raffaele dopo essere stata la ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio è diventata tronista per un brevissimo periodo a causa di un problema familiare.

Infatti, purtroppo durante quel periodo Silvia aveva scoperto la malattia di suo padre e non si sentiva più di continuare con spensieratezza quell’esperienza. Alla fine suo papà è venuto a mancare.

Oggi però Silvia sembra aver ritrovato la felicità. infatti si è trasferita da Catanzaro, città in cui viveva con la sua famiglia per andare a vivere a Vercelli, la città del suo attuale compagno, Andrea La Mantia l’attaccante della SPAL. I due stanno insieme da sei anni e sono genitori di uno splendido bambino, Lorenzo.

Da un punto di vista lavorativo Silvia è un influencer e spesso condivide sui suoi profili consigli e suggerimenti per mamme come lei. Finalmente ha ritrovato il sorriso e nonostante non abbia fatto alcuna scelta a Uomini e Donne, ha accettato il rischio.