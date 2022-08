Colpaccio di Signorini: la nuova opinionista del GF VIP ha un’arma segreta (anzi due)!

Alfonso Signorini ha fatto il colpaccio, la nuova opinionista del GF Vip è pronta a sorprendere il pubblico con le sue armi segrete!

Cresce sempre più la trepidazione sulla nuova edizione del GF Vip. Sono già mesi, in realtà, che si sprecano i pettegolezzi su papabili concorrenti e cast in studio. Fino ad ora, tantissimi i nomi che sono rimbalzati da una pagina all’altra, ma poche le certezze. Alcune però, erano già arrivate da tempo e riguardano i nomi delle due opinioniste pronte a scendere in campo per la prossima lunghissima stagione.

A sorpresa un po’ di tutti, Alfonso Signorini ha ritirato fuori dal suo calderone la tanto discussa Sonia Bruganelli. L’opinionista dello scorso GF Vip è stata proprio colei che, appena terminato il reality, aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai riassunto lo stesso ruolo. A quanto pare, però, il direttore di Chi sarebbe riuscito ad essere abbastanza convincente, visto che la moglie di Bonolis non ci ha pensato due volte ad accettare la sua proposta.

Complice forse, anche il cambio di guardia dell’opinionista numero due. Un vero colpaccio per Signorini, che è riuscito ad aggiudicarsi la beniamina di grandi e giovani, Orietta Berti. Con la sua simpatia e il suo essere sempre sul pezzo, siamo certi che sia pronta a riservare tantissime sorprese. A raccontare qualcosa in più sui suoi assi nella manica è stata proprio lei in un’intervista a poche settimane dal GF Vip.

“Sono avvantaggiata”, Orietta Berti svela come sbaraglierà la concorrenza

Oriettona nazionale è sicuramente una punta di diamante per la prossima edizione del GF Vip. In questi ultimi giorni la cantante ha rotto il silenzio, lasciandosi andare a qualche commento sulla sua prossima esperienza al GF Vip. “Mi hanno fatto una proposta cui alla mia età sarebbe stato stupido rinunciare“, ha rivelato molto candidamente al settimanale Nuovo.

Insomma, non ci ha dovuto pensare due volte la Berti a prendere il suo posto sulla poltroncina al fianco di Sonia Bruganelli, probabilmente allettata da un cachet da urlo. Lei, però, assicura che assumerà il suo ruolo con molta serietà e non si lascerà sfuggire proprio nulla per commentare al meglio. “Sarò avvantaggiata nel mio ruolo perché, soffrendo di insonnia e dormendo solo due ore per notte, vedrò tutto quello che faranno i concorrenti“, ha spiegato la moglie di Osvaldo.

Insomma, una doppia arma a suo vantaggio, un mix perfetto tra esperienza televisiva e insonnia, che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni. Non pensate, però, che con la sua dolcezza e spontaneità Orietta si lasci passare qualcosa da sotto al naso. “Sarò sincera, se qualcuno dovesse esagerare non mancherò di farlo notare“, ha chiosato la cantante.