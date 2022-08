Harry e Meghan tornano in Inghilterra e offendono la Regina (di nuovo)

Harry e Meghan tornano in Inghilterra dopo i fischi del Giubileo di Platino: l’offesa alla Regina stavolta è ancora peggiore.

Mentre il Giubileo di Platino della Regina si avvicinava erano in molti a chiedersi se Harry e Meghan sarebbero stati invitati o se, pur ricevendo un invito, avrebbero deciso di snobbare i festeggiamenti.

Alla fine le cose sono andate come dovevano: il Duca e la Duchessa di Sussex hanno accettato l’invito di Sua Maestà e si sono uniti alla famiglia reale per la Messa in onore della Regina nella Cattedrale di San Paolo.

Quello che però probabilmente Harry e Meghan non si aspettavano erano i fischi che li hanno accompagnati all’entrata e all’uscita dalla Chiesa. Secondo fonti attendibili, pur essendo stati invitati ad altri eventi, Harry e Meghan hanno deciso di abbandonare il Giubileo e di tornare velocemente negli States.

Il motivo di questo precipitoso ritorno a casa? Proprio la pessima accoglienza che hanno ricevuto da parte degli inglesi e dei media.

Nessuno si aspettava, quindi, che dopo essere stati in Inghilterra poco prima degli Invictus Games e successivamente per il Giubileo di Platino, Harry e Meghan tornassero nel Regno Unito dopo così poche settimane.

Harry e Meghan di nuovo in Inghilterra, ma per il motivo sbagliato

Ufficialmente, Harry e Meghan voleranno di nuovo nel Regno Unito agli inizi di Settembre per sostenere alcune delle associazioni che hanno più a cuore. Tra queste ce n’è anche una in cui Meghan si era unita diversi anni prima di conoscere Harry, la One Young World.

Nel giro di pochissimi giorni il Duca e la Duchessa saranno a Manchester, per la cerimonia di apertura del raduno di One Young World (in cui Meghan svolgerà un ruolo chiave), quindi si sposterà in Germania a Dusseldorf per la cerimonia che annuncia gli Invictus Game 2023. Successivamente la coppia tornerà nel Regno Unito per ricevere il Well Child Award. Tutto si svolgerà nell’arco di tre giorni: dal 5 all’8 Settembre.

Probabilmente molti si aspettavano che Harry e Meghan tornassero anche a Windsor per salutare la Regina, ma i Sussex hanno deciso di ignorare completamente Elisabetta II e tutta la famiglia reale. Un’ennesima offesa destinata a scavare un solco che diventerà via via impossibile da colmare.

Sembra chiarissimo che Harry e Meghan stiano cercando in tutti i modi di dimostrare la loro autonomia rispetto alla Famiglia Reale, e la loro capacità di impegnarsi in attività sociali e umanitarie con lo stesso successo.

I più maligni però sostengono che il vero motivo di questo nuovo viaggio in Europa e nel Regno Unito è Netflix. Come si sa, infatti, Harry e Meghan hanno stretto un contratto milionario con la piattaforma di streaming.

I Sussex stanno lavorando a un documentario sulla loro vita e sulle loro attività dopo aver lasciato la Famiglia Reale, ma pare che finora i loro piani non siano andati esattamente come dovevano.

Molti sono convinti che il Duca e la Duchessa portassero dei microfoni nascosti sotto gli abiti nel corso del Giubileo e che fossero lì unicamente per registrare contenuti per Netflix. Dopo le contestazioni da parte degli inglesi e dopo aver ricevuto molti fischi, i Sussex si sarebbero resi conto di non poter utilizzare quel materiale.

A quel punto non avrebbero avuto altra scelta: “inventarsi” un’altra serie di impegni in Europa e nel Regno Unito per produrre nuovo materiale audio video.

A sostegno di questa teoria anche il fatto che in Inghilterra Harry e Meghan ritireranno un premio per il loro sostegno umanitario ai bambini dell’Afghanistan. Secondo alcuni si tratterebbe di un premio “fittizio” come quello che i due hanno già ricevuto in passato per aver supportato la cultura e la voce delle persone nere in America, cioè un premio che i Sussex avrebbero “comprato” ma che non si meritavano.