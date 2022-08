Viaggio in aereo: il trucco innovativo per prenotare un biglietto più economico

Ti sveliamo un piccolo trucco che ti permetterà di risparmiare sul tuo biglietto aereo. Curiosa di scoprire di cosa si tratta?

Chi di noi non desidera risparmiare sul biglietto aereo, soprattutto quando si decide di pianificare un viaggio nei minimi dettagli?

Tuttavia questo non toglie il fatto che la ricerca del volo più economico sia spesso stressante e noiosa. Tra infiniti motori di ricerca e prezzi in continua fluttuazione, è difficile riuscire a scegliere il volo migliore.

Segui i nostri consigli e scegli il biglietto aereo più economico

Ogni volta che si decide di prendere l’aereo si spera sempre di riuscire a risparmiare qualcosina, anche se a volte risulta complicato.

Per questo motivo vogliamo regalarti alcuni preziosi consigli che riusciranno a farti risparmiare tempo, frustrazione e soprattutto denaro quando prenoterai il tuo prossimo volo.

MANTIENI LE TUE RICERCHE SEGRETE

Ti sarà sicuramente capitato di cercare più volte lo stesso volo ma di ritrovarti ogni volta con un prezzo diverso. Ma questo è completamente normale. Infatti, in base ai cookie del tuo browser, i prezzi dei voli aumentano quando una determinata rotta viene cercata ripetutamente, perché il sito vuole spaventarti e farti prenotare il volo in fretta prima che i prezzi aumentino ulteriormente. Perciò il nostro consiglio è quello di cercare sempre i voli in modalità di navigazione privata o in incognito, in modo da riuscire a captare i prezzi più bassi. I cookie, con questa tipologia di modalità vengono resettati ogni volta che si riapre una finestra in incognito.

SE SAI QUANDO E DOVE ANDARE, NON ASPETTARE A PRENOTARE

Raramente i biglietti aerei diventano più economici con l’avvicinarsi della data di partenza, soprattutto se devi volare in una certa data. Le compagnie aeree economiche offrono in genere tariffe basse come prezzo di base. E man mano che si vendono questi biglietti, quelli rimanenti aumentano di costo. Per questo motivo se sai già quando e dove andrai, non aspettare. Il più delle volte, i maggiori risparmi si ottengono prenotando con largo anticipo, quando ovviamente è possibile.

PREDILIGI LE COMPAGNIE AEREE ECONOMICHE

Potrebbe essere ovvio, ma le compagnie aeree economiche offrono biglietti significativamente più economici rispetto alle loro controparti a servizio completo. Questo comporta però dei compromessi, come la riduzione dello spazio per le gambe e l’assenza di cibo e/o bevande “gratuite” a bordo.

NON DIMENTICARE LE COMPAGNIE AEREE LOCALI

Tutti noi conosciamo i motori di ricerca più conosciuti, gli stessi che probabilmente abbiamo già utilizzato o stiamo attualmente usando. Non sempre però questi includono le piccole compagnie aeree, soprattutto nelle rotte meno frequentate e/o nelle regioni più remote. Perciò, se devi volare in un posto sconosciuto, ti suggeriamo di cercare su Google e chiedere se esiste una compagnia aerea locale. Quando si trovano piccole compagnie aeree, anche se sono elencate nei risultati di un motore di ricerca, spesso conviene controllare il sito della compagnia, che può rivelare offerte online esclusive che non si trovano in un normale motore di ricerca.