Seppie al forno con patate aromatiche: il vero mare nostrano in tavola

Ci sono molti modi per cucinare le seppie, ma questo è uno dei più golosi anche perché la spesa per questo secondo piatto è relativa

Provate ad immaginare cosa significa: il sapore delicato delle seppie mescolato con quello delle patate, delle cipolle e di un pangrattato aromatizzato con aglio e prezzemolo.

Basta questo per preparare un secondo piatto gratinato bellissimo da vedere e buonissimo da mangiare, ideale anche quando abbiamo ospiti a pranzo o a cena.

Seppie al forno con patate aromatiche, proviamole con le mele

Le seppie al forno con patate aromatiche sono perfette già così. Ma durante la stagione autunnale e invernale possiamo rendere ancora più ricco questo secondo piatto aggiungendo anche un paio di mele tagliate a fettine sottili.

Ingredienti:

700 g di seppie

3 patate grandi

1 cipolla dorata

150 g pangrattato

2 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo

400 ml latte

4 cucchiai di olio d’oliva

sale fino q.b.

Preparazione: Seppie al forno

Peliamo le patate e tagliamole a fettine sottili, con un coltello ben affilato oppure una mandolina. Sottili non significa trasparenti, altrimenti rischiamo che durante la cottura in forno di disfino, quindi usiamo una via di mezzo, circa mezzo centimetro. Poi peliamo a tagliamo a fettine anche la cipolla e teniamola da parte.

A questo punto tocca alle seppie: dobbiamo pulirle svuotando la sacca dalle interiora. Quindi eliminiamo gli occhi e il rostro che troviamo in mezzo ai tentacoli. Laviamole bene e poi tagliamo le seppie a striscioline non troppo piccole. Infine tritiamo insieme l’aglio spellato e il prezzemolo precedentemente lavato. Mescoliamolo con il pangrattato per dargli un sapore più profumato e intenso.

Ora prendiamo una pirofila adatta al forno e sul fondo versiamo un filo d’olio d’oliva. Poi cominciamo a fare uno strato di fette di patate insieme ad uno di cipolla. Insaporiamolo con il pangrattato aromatizzato e regoliamo di sale.

Quindi mettiamo le striscioline di seppie, copriamo con un altro strato di patate, cipolle e pangrattato aromatizzato. Andiamo avanti così fino ad esaurimento degli ingredienti chiudendo con le patate. Completiamo versando il latte facendolo arrivare fino al livello dell’ultimo strato di patate. Infine ancora pangrattato con aglio e prezzemolo.

Infiliamo la pirofila in forno preriscaldato a 190° e cuociamo per circa 50 minuti (il tempo dipende dalla forza del nostro forno). Quando le seppie al forno con patate aromatiche sono pronte, tiriamole fuori ma aspettiamo almeno 10 minuti prima di portarle in tavola: sarà più facile fare le porzioni.