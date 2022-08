Paura a Uomini e Donne, prima del ritorno accade l’impensabile: fan terrorizzati

Prima del ritorno in tv di Uomini e Donne i fan del programma hanno dovuto fare i conti con uno spiacevole episodio che ha vista coinvolta la loro amata beniamina.

Uomini e Donne dovrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani tra un mesetto circa con una stagione nuova di zecca che vedrà affiancare alle vecchie glorie della trasmissione anche nuovi ed interessanti volti che si spera possano fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Quest’ultimi però hanno ammesso di aver vissuto momenti di puro terrore in quanto hanno potuto vedere sui social che la loro beniamina è finita in ospedale senza aggiungere maggiori dettagli in merito a quanto è accaduto.

Ida Platano su Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae sul letto di una struttura ospedaliera ammettendo di non stare molto bene. Lo scatto, in men che non si dica, ha creato non poche preoccupazioni ai fan e la dama è stata costretta a dare alcune spiegazioni a riguardo. Che cosa sta succedendo alla dama del Trono Over?

Ida Platano in ospedale: come sta la dama di Uomini e Donne

Ida Platano, dopo essersi sottoposta a tutti i dovuti controlli, ha ammesso che adesso sta bene e che è profondamente dispiaciuta se ha fatto preoccupare tutti i suoi fedeli sostenitori in quanto non era sua intenzione creare un caos del genere.

La dama di Uomini e Donne, tra l’altro una sua collega è pronta a debutta al GF Vip, ha ammesso che purtroppo prima che lei si recasse in ospedale è stata colpita da forti mal di testa. Così forti che non aveva mai percepito prima di quel momento un dolore così forte. Tant’è che il medico l’ha subito fatta raggiungere il pronto soccorso per poterle fare tutti gli esami necessari per vedere che cosa stesse succedendo all’interno del suo corpo.

Dopo un momento di grande paura per l’ex protagonista del Trono Over sembrerebbe che tutto si sia svolto per il meglio e che non fosse nulla di particolarmente preoccupante. Tant’è che almeno per il momento si è semplicemente limitata a scusarsi per lo spavento senza aggiungere ulteriori dettagli in merito a quanto è accaduto dopo.

Ida di Uomini e Donne, nonostante il grande spavento, sta bene ed è questo quello che conta.