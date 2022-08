Dieta post-vacanze: i consigli giusti per dimagrire senza troppe rinunce

Ecco i consigli giusti per dimagrire senza troppe rinunce con la dieta post-vacanze: ecco cosa mangiare e le abitudini giuste.

Anche se per molti le vacanze non sono ancora arrivate, tanti altri sono già rientrati a pieno regime al lavoro. Da settembre riparte un po’ tutto e per molti ricomincia anche la dieta. Se da un lato quindi ci mancherà la vita all’aria aperta e il divertimento dall’altro lato abbiamo l’opportunità di rimetterci nei ranghi.

Iniziare la dieta subito dopo le ferie può essere però addirittura controproducente in alcuni casi. Questo perché dal punto di vista psicologico può indurre a mangiare molto di più durante le ferie con la scusa che tanto al rientro ci metteremo a dieta.

Scopriamo allora quali sono i consigli giusti per dimagrire senza troppe rinunce con una dieta post-vacanze che non ci faccia fare la fame ma che ci permetta di perdere peso in modo sereno e rilassato ma soprattutto duraturo ed efficace.

Ecco la dieta post-vacanze

Spesso durante le vacanze siamo portati a sgarrare e a mangiare più del solito. Tra ristoranti, aperitivi, alcolici e vita sregolata è facile rientrare dalle ferie con qualche chilo di troppo.

Per fortuna esistono dei trucchi per non prendere peso in vacanza e se ancora non siete partiti forse è il caso di prendere spunto. Se ormai la frittata è già fatta non resta che rimettersi in riga dopo le vacanze.

Per farlo suggeriamo qualche consiglio utile per perdere peso al rientro dalle ferie seguendo un regime sano e bilanciato senza troppe rinunce ma dando spazio a buone abitudini per eliminare qualche chilo di troppo.

1) Non saltare i pasti. Molti pensano che saltando un pasto riescano a dimagrire meglio. Peccato che in questo modo oltre che rallentare il metabolismo finiamo per consumare più cibo al pasto successivo non contando che saremo perennemente affamati. Scopri anche perché saltare i pasti è sbagliato e i danni per la salute

2) Fare colazione. Un’altra buona abitudine è fare sempre colazione. Essendo il primo pasto della giornata è importante iniziare con la giusta dose di energia altrimenti ci sentiremo scarichi per tutta la giornata e finiremo anche per mangiare molto di più a pranzo.

3) Fare 5 pasti al giorno. In questo modo il metabolismo sarà più attivo.

4) Evitare i grassi saturi. Scegliere una cucina con ingredienti freschi e di qualità è il primo passo per alimentarsi bene. Evitiamo dunque cibi industriali e confezionati ma diamo la precedenza a frutta e verdura di stagione e a cibi cucinati con metodi di cottura semplici.

5) Bere acqua a sufficienza. Almeno un litro e mezzo o due al giorno è la giusta dose d’acqua che dovremmo introdurre.

6) Ridurre il consumo di sale. Molti non sanno che il sale è spesso contenuto nei cibi in modo naturale. Ecco che allora è importante non aggiungerne troppo alle pietanze altrimenti finiamo per consumarne a dismisura.

7) Fare sport. Praticare un’attività fisica con costanza è fondamentale per mantenersi magri e in buona salute.

8) Non eliminare i carboidrati. Molti pensano che togliendo i carboidrati riescano a dimagrire di più. Peccato che essi devono essere almeno il 55% del totale delle calorie quindi non vanno eliminati ma scelti in modo corretto, optando per quelli complessi che si trovano nei cereali integrali, nelle verdure, nei legumi e così via.