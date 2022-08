La duchessa di Sussex Meghan Markle non sopporta la nota cantate Katy Perry, moglie dell’attore Olando Bloom. Ecco il motivo di questo apparentemente inspiegabile astio.

Pare che tra Meghan Markle e la cantate statunitense Katy Perry non scorra affatto buon sangue. Le due sono vicine di casa, abitando nello stesso quartiere chic di Montecito in California. I fan si sono chiesti per quale motivo le die donne non vanno per niente d’accordo e pare chela ragione di questo astio risalga a diverso tempo fa…

Katy Perry e Meghan Markle (che pare abbia fatto di tutto per ottenere un ruolo in tv) pare siano acerrime nemiche. O, perlomeno, pare non vadano affatto d0accordo. A dare la notizia è stato il Daily Star, c he ha ricordato che le due donne vivono l’una accanto all’altra nell’esclusivo quartiere di Montecito. Inoltre, pare che anche i rapporti tra Bloom, il divo del Signore degli Anelli, e il principe Harry non siano certo idilliaci. Ma scopriamo qualcosa in più su questa intricata situazione.

Meghan Markle e Katy Perry non vanno d’accordo: ecco il motivo

Secondo quanto rivelato dal Daily Star, pare che le coppie formate da Meghan Markle e il principe Harry e da Katy Perry e Orlando Bloom non siano in buonissimi rapporti tar loro.

Parlando di Orlando e Harry, il tabloid ha dichiarato: “Sono buoni conoscenti, ma difficilmente li vedremo a cena con le rispettive consorti”. Ma perché Meghan proprio non sopporterebbe Katy (che ha di recente avuto una figlia con Bloom)? Il motivo risale al 2018, al tempo del matrimonio della duchessa di Sussex con il secondogenito di Lady Diana. A non andare proprio giù alla bella duchessa è stato un commento fatto dalla Perry sul suo abito da sposa. La cantante californiana avrebbe infatti poco gradito la scelta del vestito, dichiarando che lei di certo “avrebbe fatto qualche prova in più”.

Ma l’affronto più grande per Meghan è senza dubbio stata la dichiarazione successiva della Perry, che ha affermato di aver preferito di gran lunga l’abito da sposa di Kate Middleton. In pratica una vera e propria dichiarazione di guerra alla Markle, che notoriamente non va affatto d’accordo con la duchessa di Cambridge. Ci sarà modo per le due di appianare le divergenze? Per il momento, pare proprio non sia possibile alcun riavvicinamento…