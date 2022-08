Al Bano, per lui ora c’è solo una donna: Romina e Loredana sono solo un ricordo

Nella vita privata e artistica di Al Bano c’è adesso un’altra donna, altro che Romina Power e Loredana Lecciso. Ecco di chi si tratta! Scopriamolo insieme.

Indubbiamente Albano e Romina Power sono stati una delle coppie più amate dal pubblico italiano, sia come marito e moglie che come coppia musicale.

I due infatti, hanno unito le folle che li hanno seguiti fin dagli albori del loro splendido sodalizio musicale che li ha condotti anche a calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo. Vincendolo nel 1984 con la canzone Ci sarà. Romina e Al Bano sono stati sposati per vent’anni, dal 1970 al 1999 ed hanno avuto quattro figli. La separazione ufficiale è avvenuta nel 2009.

Dal 2001 Al Bano ha intrapreso una relazione con Loredana Lecciso da cui sono nati due figli, Jasmine e Albano Junior.

Se la relazione amorosa fra Romina e Al Bano è finita non si può dire lo stesso di quella musicale. I due sono tornati insieme sul palco, nell’ottobre del 2013 per una serie di concerti, ritrovando la loro complicità artistica. Tuttavia, una nuova decisione del cantante di Cellino San Marco potrebbe cambiare tutto!

Al Bano fra Romina, Loredana e…Jasmine!

Nonostante il ritrovato legame artistico, fra Al Bano e Romina non c’è più nulla di sentimentale. Il cantante è infatti stabilmente legato a Loredana Lecciso. Nonostante un piccolo periodo di crisi.

Tuttavia, secondo alcune informazioni riportate in giro nel web, la relazione artistica fra Al Bano e Romina potrebbe presto crollare. Perché?

Perché sembrerebbe proprio che Al Bano avrebbe preferito alla storica compagna artistica, Romina Power la figlia Jasmine Carrisi (primogenita di Loredana Lecciso). La giovane, che ha da poco compiuto 21 candeline sembra essere l’unica figlia di Al Bano a voler seguire le orme del padre e lanciarsi nel mondo della musica.

Infatti la giovane era già apparsa in Tv e in un ambiente musicale. Insieme a papà Al Bano, Jasmine ha preso parte al noto talent show, The Voice Senior in qualità di giudice nel 2022.

Se da un lato Jasmine è l’unica figlia di Al Bano a voler seguire le orme musicali del padre, dall’altro non è l’unica figlia impegnata in ambito televisivo e dello spettacolo. Basti pensare a Romina Carrisi-Power (1983) figlia di Al Bano e Romina, ormai ospite fissa di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.