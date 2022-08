Meghan Markle e gli “incontri particolari” per andare in TV: povero Harry!

Che Meghan Markle abbia avuto altri uomini oltre a Harry non era un mistero, ma i suoi “incontri particolari” tornano a far parlare dopo il libro di Tom Bower.

Quella di Bower è un vero e proprio racconto romanzato di un’indagine durata diversi mesi. L’autore ha raccolto moltissime informazioni sul passato di Meghan Markle direttamente da fonti vicine all’attrice e quindi molto affidabili.

Tra le conclusioni a cui è giunto Bower nel suo libro Revenge, c’è che Meghan Markle sia sempre stata disposta a fare molto per ottenere fama e visibilità.

In realtà non si tratta di una scoperta clamorosa: fin da quando Meghan è emersa letteralmente dal nulla per sposare il Principe Harry molti hanno avuto la sensazione che l’attrice fosse una “gold digger” ovvero una “cercatrice d’oro” cioè un’arrampicatrice sociale.

Prima d’ora però non c’erano prove degne di questo nome e la considerazione che i media avevano di Meghan si riducevano soltanto a chiacchiere di corridoio. Quel che è certo è che Meghan ha avuto un marito il quale ha capito di essere stato lasciato da sua moglie quando Meghan gli ha rispedito la fede direttamente a casa.

Oltre a lui, che ha affermato di essersi sentito “scaricato” come se all’improvviso fosse diventato un peso, sono stati altri gli uomini che Meghan ha “accalappiato” per farsi strada a Hollywood.

Quegli “incontri particolari” che Meghan Markle organizzò molto attentamente

Nel 2017 un famoso conduttore televisivo americano, Mark Lauer, fu costretto a lasciare i programmi televisivi che conduceva a causa di una serie di scandali.

Lauer venne infatti accusato di molestie sessuali da diverse colleghe, alcune delle quali affermarono di aver ricevuto avances anche molto esplicite e sgradevoli dal conduttore.

Per fare qualche esempio, una di esse affermò di aver ricevuto un sex toy con un biglietto in cui Lauer le spiegava come avrebbe voluto utilizzare il giocattolo su di lei.

Altre testimonianze spiegano che Lauer aveva l’abitudine di invitare colleghe e ospiti del suo programma nel proprio camerino durante le pause delle riprese. Proprio nel suo camerino aveva installato un pulsante che gli permetteva di chiudere la porta a chiave in pochi istanti. Questo significava che le donne che invitava a passare del tempo con lui si trovavano bloccate all’improvviso all’interno di una stanza in cui l’uomo aveva il totale controllo della situazione.

Tutti questi scabrosi dettagli emersero in una lunga indagine che ebbe il suo apice nel 2017, ma nel 2016 Meghan comparve nello show televisivo di Lauer in qualità di “ospite speciale”.

Essendo sempre stata una convinta sostenitrice del mangiar sano, Meghan venne invitata a parlare di cucina, ma correva voce che Lauer la voleva come ospite fissa per una rubrica di moda. Il progetto non si concretizzò mai, ma pare che Meghan ce l’avesse messa proprio tutta per convincere Lauer a darle quell’opportunità.

Nel libro di Tom Bower si riporta infatti la testimonianza di alcune persone che avrebbero visto Meghan chiudersi nel camerino con Lauer per almeno due volte, una delle quali appena dopo la puntata sulla cucina.

L’episodio avveniva nel Giugno 2016. All’epoca Meghan aveva già cominciato a uscire con Harry? Sono davvero in molti a chiederselo, ma molti altri hanno notato uno “strano accavallamento” di date.

In quello stesso periodo infatti Meghan uscì con il famosissimo campione di golf Rory McIlroy. I due andarono a cena in un buon ristorante e Meghan raccontò la serata in un lungo post in stile Sex and the City pubblicato sul suo vecchio blog The Tig.

Nel post Meghan scriveva che Rory manifestava “un amore per i suoi genitori che raramente si vede negli uomini della sua età. O a qualsiasi età, a dire il vero”. E concludeva: “Non è solo un uomo d’affari… è autentico. E forse è questo che lo rende ancora più amato”.

Questa frase suggeriva una certa vicinanza e una certa intimità tra i due. Secondo Tom Bower Meghan contattò i paparazzi (anche se ora dice di fare di tutto per evitarli) per incoraggiarli a scattare e a pubblicare fotografie di lei e McIlroy assieme. A che scopo? Raggiungere le copertine dei tabloid, naturalmente.

A questo punto c’è davvero da chiedersi se Harry sia stato davvero il grande amore di Meghan o se piuttosto il Principe non sia stato l’ultimo gradino della più esaltante scalata sociale degli ultimi anni.