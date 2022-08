Labbra secche? Scopri il trucco per una perfetta applicazione del rossetto

Scopri con noi il modo migliore di applicare il rossetto sulle labbra secche. Vedrai che non è così difficile come pensi!

Sei sei una persona con le labbra eternamente screpolate, l’applicazione del rossetto potrebbe non essere un’azione così semplice.

Infatti, è una sensazione abbastanza sgradevole spalmare il proprio rossetto sulle labbra secche. Però molte di noi non riescono proprio ad uscire di casa senza almeno un accenno di rossetto.

Come applicare al meglio il rossetto sulle labbra secche

Anche con le labbra secche è possibile applicare alla perfezione il proprio rossetto. Come? Con un trucchetto che ti spiegheremo qui di seguito.

Ovviamente il procedimento richiederà un po’ più di tempo ma fidati, ne varrà la pena. Continua a leggere per conoscere il modo migliore per ottenere un risultato da pro.

Applica una maschera idratante per le labbra durante la notte

Non ci crederai, ma un trattamento per le labbra da applicare durante la notte può fare la differenza al mattino. Infatti, si tratta di una maschera più intensa di un tradizione balsamo per labbra. Non solo è più spessa e permette di assorbire più ingredienti emollienti. Poiché la pelle si ripara da sola durante la notte, è meglio rifornirla di una formula nutriente prima di andare a dormire. Questo non farà altro che fortificare la barriera cutanea e sigillare l’idratazione.

Esfolia le labbra con uno scrub al mattino

Se desideri davvero ridurre la possibilità di ritrovarti con delle labbra secche, allora è arrivato il momento di usare un esfoliante. Questi prodotti sono il modo migliore per eliminare la consistenza ruvida. Al tempo stesso eliminano la tentazione di leccarsi le labbra ogni minuto. A differenza della maggior parte dei balsami per labbra, che funzionano solo per idratare e ammorbidire le labbra, uno scrub per labbra può eliminare la pelle morta. Però attenzione. Non abusarne. Un uso improprio o eccessivo si rischia di danneggiare seriamente la pelle esterna, causando secchezza e irritazione.

Applica un sottile strato di balsamo per le labbra prima di applicare il rossetto

Considera il balsamo labbra come un primer per il rossetto. Riuscirà a regalarti la base ideale su cui stenderlo. Ovviamente ti consigliamo di aspettare 10-20 secondi prima di applicare il rossetto. Infatti, se lo applichi subito dopo il balsamo per labbra, il prodotto non avrà il tempo necessario per fissarsi e farà sì che il rossetto si applichi in modo non uniforme. Inoltre, può ridurre la durata del rossetto. Per evitare inutili attese ti consigliamo di eseguire questo passaggio all’inizio della tua routine make up, in modo che il balsamo labbra possa rimanere sulle labbra mentre ti prepari per il resto.

Usa un rossetto idratante

Ebbene sì, esistono anche i rossetti idratanti. Ma, come puoi immaginare, non tutti sono formulati allo stesso modo. Ti suggeriamo di optare per quelle più idratanti. Non solo sono super cremosi e scivolano facilmente, ma le labbra diventano più idratate con il passare della giornata.