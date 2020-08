Con un post di Instagram, Katy Perry e Orlando Bloom annunciano la nascita della loro prima figlia Daisy Dove Bloom.

Si chiama Daisy Dove Bloom e sembrerebbe essere nata stanotte, dalle foto comparse nella giornata di oggi sui social di Katy Perry e Orlando Bloom tramite un repost dall’Unicef.

La prima foto sui social dell’Unicef

Il divo e la popstar sono entrambi Ambasciatori di buona volontà del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, da questo deriverebbe la scelta di postare sul profilo social dell’Unicef la prima foto della neonata.

Lo scatto ritrae la mano di Daisy Dove, stretta fra quelle di mamma Katy e papà Orlando. “Stiamo volando, pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”, hanno spiegato Orlando Bloom e Katy Perry.

IL COMUNICATO DI KATY PERRY E ORLANDO BLOOM

I due artisti hanno poi chiesto a fan e amici di celebrare la nascita della bambina con donazioni all’Unicef. “Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra – si legge nel comunicato -. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute”.

Citano anche il Coronavirus: “Dal COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie – spiegano la coppia -. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità”.

La convivenza forzata causata della pandemia ha minato più volte la serenità della relazione tra Katy e Orlando, come aveva spiegato la stessa Perry in un’intervista, in cui aveva spiegato anche il turbine di emozioni contrastanti che la gravidanza stava portando in entrambi. Katy Perry che nel suo futuro non riusciva a vedersi come mamma, sembrerebbe invece aver trovato la sua strada e ritrovato se stessa.

Oltre la figlia è in arrivo per la cantante di California Girl un nuovo album, Smile di cui il singolo Never Worn White ha fatto da apri pista (la Perry aveva annunciato di essere incinta proprio nel videoclip della canzone). Congratulazione ai neo genitori!