Lorella Boccia è da poco diventata mamma della piccola Luce Althea, ma come tutte le mamme deve affrontare molti problemi che l’hanno portata a un amaro sfogo su Instagram.

La maternità può regalare momenti di pura gioia a una donna, ma nessuno può negare che, a volte, essere madri sia davvero difficile. La ballerina Lorella Boccia, mamma della piccola Luce Althea (avuta dal marito Niccolò Presta) si è di recente sfogata duramente sui social a causa di diverse disavventure vissute in prima persona con sua figlia. Ecco cosa è successo.

Essere madri non è certo un compito facile e a ricordarcelo stavolta è stata Lorella Boccia (che tra l’altro ha avuto un parto particolarmente difficile), ballerina e volto noto del web, che ha di recente dato alla luce sua figlia Luce Althea. La piccola è stata a lungo desiderata da lei e dal marito Niccolò Presta, ma le difficoltà che ogni madre deve affrontare non devono certo essere sottovalutate. Ecco lo sfogo della bella Lorella su Instagram che ha incontrato la solidarietà dei fan.

Lorella Boccia, lo sfogo su Instagram incontra la solidarietà dei fan

La Boccia (che forse ha fatto ricorso a qualche intervento estetico nel corso degli anni), come ogni madre, sta facendo i conti con le mille peripezie che ogni neo mamma deve affrontare, tra cui le alzatacce notturne a causa dei capricci della figlia.

Attualmente in vacanza in Kenya, Lorella non riesce a godersi il periodo di stacco dal lavoro a causa dei continui capricci nel cuore della notte di Luce Althea, che stanno mettendo a dura prova la pazienza sua e del marito. “Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito”, ha scritto la ballerina su Instagram. “Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante”.

Per fortuna, Lorella può sempre contare sul supporto del marito Niccolò, che come lei si alza nel cuore della notte per provare a calmare la piccola. “Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto”. Immediato il sostegno delle tante mamme che la seguono su Instagram e che certo possono capire le difficoltà di avere una figlia ancora così piccola. Per fortuna, ogni sorriso della piccola ripaga sempre i genitori di tutti gli sforzi fatti!