Lorella Boccia rifatta? La foto di Amici svela la verità

Uno dei volti più amati degli ultimi tempi, Lorella Boccia è pronta a grandi successi in tv ed è sempre più bella: ha ricorso alla chirurgia estetica?

Un viso che buca lo schermo, classe ed eleganza da vendere: Lorella Boccia è uno dei personaggi più amati della tv di oggi. La bellissima ballerina nasce a Torre Annunziata nel 1991 e, già da piccolissima, scopre di avere una grande passione per la danza che la porta a studiare fino a conseguire il diploma.

Già prima della tv muove i primi passi a teatro ottenendo ruoli da ballerina in alcuni spettacoli musicali. La vera svolta però, arriva con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nella dodicesima edizione quando venne selezionata per entrare a far parte dei talenti della scuola. Nel programma si classificò soltanto settima ma è stato sicuramente un trampolino di lancio con cui la Boccia si è fatta notare.

Da quel momento in poi Lorella diventa un vero volto della tv, buttandosi nella conduzione del programma Colorado al fianco di Paolo Ruffini. Tante altre esperienze si susseguono fino al ritorno ad Amici in veste di professionista. Lorella Boccia ha un’immagine fortissima e un aspetto a dir poco perfetto e oggi sicuramente anche più maturo. Ma dai suoi esordi in poi, ha fatto ricorso a qualche ritocchino estetico? Vi mostriamo come era ai tempi del talent show che l’ha portata alla ribalta.

Il “prima” di Lorella Boccia rivela il suo aspetto ai tempi di Amici

Per dare una risposta a questa curiosità, abbiamo deciso di andare a scovare una foto in cui la vediamo ai tempi di Amici. Ad un primo sguardo il viso della Boccia sembra assolutamente lo stesso, chiaramente dotato di una freschezza che una ragazza di circa 20 anni può avere. I lineamenti marcati e perfetti erano gli stessi anche nel programma di Maria De Filippi, con labbra carnose, zigomi alti e sguardo intenso.

Possiamo dire quindi che Lorella non abbia ricorso al chirurgo per fare modifiche alla sua bellezza ed effettivamente non ce n’era alcun bisogno fin dal principio. Oggi probabilmente la conduttrice fa un uso maggiore del make-up in scena, che le conferisce un’aria più studiata e più glamour. Oggi la Boccia è anche una mamma ed ha avuto un parto difficile di cui vi abbiamo parlato: lo scorso ottobre del 2021 è nata la piccola Luce Althea, frutto dell’amore con Nicolò Presta con cui è sposata dal 2019.

Intanto grandi novità pronte a partire per l’ex allieva di Amici: lunedì 18 aprile è partita la nuova stagione di Made in Sud, che la vede conduttrice al fianco di Clementino. Nel programma, che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, si alterneranno in 8 puntate ben 45 comici con grandi ospiti fissi come Maurizio Battista e Livio Cori.