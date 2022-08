Natalia Paragoni di Uomini e Donne ha rivelato qual è la città in cui vorrebbe unirsi in matrimonio con il suo grande amore Andrea Zelletta. E i fan non se lo sarebbero mai immaginato! Ecco la rivelazione di Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni sta vivendo una meravigliosa storia d’amore con Andrea Zelletta, conosciuto sul set di Uomini e Donne. La coppia, orai famosissima, sta trascorrendo le vacanze nella bellissima Matera e le foto dei due insieme stanno facendo il boom di like. Un periodo, questo, decisamente colmo di emozioni per la bella Natalia, che ha di recente mostrato ai fan il suo lato più sensibile in una commovente storia Instagram (non apprezzatissima dai fan…)

Una storia d’amore che pare proprio perfetta, quella tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia sta trascorrendo un periodo di vacanze a Matera, una pausa necessaria soprattutto dopo il breakdown recentissimo della Paragoni. L’influencer si è infatti detta esausta del suo lavoro, in cui c’è sempre tanta competizione. La giovane ha però poi fatto riferimento a un luogo magico in cui vorrebbe sposarsi e i fan sono rimasti di stucco, perché non si tratta né della sua natia Lombardia né della Puglia, regione natale di Zelletta.

Natalia Paragoni sorprende i fan: ecco dove vorrebbe sposarsi

La storia d’amore tra Natalia Paragoni (un volto noto anche nella moda) e Andrea Zelletta pare stia procedendo a gonfie vele, nonostante le tante malelingue che ipotizzavano un presunto flirt della ragazza con un altro uomo.

Dal momento che le cose non potrebbero andare meglio tra di loro, è naturale che nella mente di Natalia stia cominciando a formarsi l’idea di unirsi in matrimonio con il suo amato. E pare che l’influencer abbia già chiara in mente la location delle sue nozze: la splendida Matera. Sarebbe infatti proprio l’incantato capoluogo lucano ad aver fatto breccia nel cuore di Natalia (che ha di recente inviato una diffida al GF Vip), che ha lanciato la news direttamente dal suo account Instagram.

Solo qualche giorno fa, però, la Paragoni si è resa protagonista di una gaffe che molti hanno giudicato imperdonabile. In una storia Instagram, infatti, ha localizzato Matera in Puglia invece che in Basilicata. Un errore che molti dei suoi followers proprio non hanno potuto accettare, data anche la notorietà della città dei sassi. La Paragoni non ha risposto in modo diretto alle accuse che i fan le hanno rivolto (tra cui quella di iniziare a studiar geografia), ma forse non è un caso che poco dopo la ragazza abbia pubblicato un altro video in cui appariva triste e in lacrime a causa della difficoltà di essere una influencer. Un normale momento di smarrimento emotivo dal quale però si è ripresa molto in fretta (per fortuna!)