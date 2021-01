Natalia Paragoni vuota il sacco: le prime parole dopo la diffida al GF Vip

Natalia Paragoni, dopo la diffida inviata alla produzione del Grande Fratello Vip, ha vuotato il sacco raccontando tutta la verità sul rapporto con Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni ha lasciato tutti senza parole quando ha deciso di inviare una diffida, da parte dei suoi legali, alla produzione del GF Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiesto agli autori, che dovranno in maniera inevitabile rispettare questa sua scelta, di non parlare del gossip sul suo conto che l’avrebbe vista tradire il suo fidanzato Andrea Zelletta durante la scorsa estate, mentre era in vacanza con le sue amiche.

La sua scelta, che ha lasciato Andrea perplesso, ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo. C’è chi ha preso questa sua operazione come un atto di rispetto e amore verso la propria relazione, in modo da tutelarla dai gossip inerenti alla cronaca rosa, e c’è chi invece sospetta che dietro tutto questo ci sia una sorta di ammissione delle colpe da parte sua.

Natalia Paragoni ha rotto il silenzio sulla diffida proprio in queste ore, in modo tale che sia lei e soltanto lei a fare chiarezza su questa situazione. Senza permettere ad ulteriori gossip di prendere il sopravvento sulla sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Zelletta, Natalia Paragoni precisa: “E’ l’unico che lo merita”

Natalia Paragoni ha deciso di vuotare il sacco, raccontando lei la sua versione della storia. Senza permettere a nessun altro di inquinare la sua relazione con Andrea Zelletta, visto che in molti sospettano che l’abbia tradito, ma le verità sembrerebbe essere molto lontana dalle supposizioni della gente.

“Ho voluto non dare più alcuna risposta al chiacchiericcio degli altri” ha esordito Natalia su Instagram che è stata difesa dalla sorella di Zelletta. “Le mie risposte saranno date soltanto all’unica persona che in tutto questo merita di sapere” ha proseguito. “L’amore mio che amo ogni giorno in più: Andrea” ha concluso, rendendo ben chiara la sua posizione in tutto questo. In quanto non ha alcuna intenzione che la sua relazione con Andrea venga infangata o ostacolata a causa dei gossip creati sul loro conto durante l’esperienza di lui al Grande Fratello Vip.

Una decisione sicuramente saggia quella intrapresa dalla Paragoni, che però lascia in alto mare il suo compagno che in questo momento, non avendo più alcun contatto con il mondo esterno, non è assolutamente a conoscenza, anche se lo sospetta, del motivo che l’ha spinta a prendere una tale decisione.

Andrea e Natalia, dopo la fine dell’esperienza di lui nella casa più spiata d’Italia, avranno sicuramente modo di potersi chiarire lontano dagli occhi indiscreti e sicuramente dopo, quando avranno finalmente chiarito ogni piccolo dubbio, comunicheranno ai loro fedeli sostenitori che piega prenderà questa storia d’amore, nata proprio sotto i riflettori di canale 5, a Uomini e Donne di Maria De Filippi.