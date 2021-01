Aria di crisi per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? La sorella di lui svela tutto

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono in crisi? La sorella di lui, Alessia, ha fatto chiarezza dopo la diretta del Grande Fratello Vip, dove Alfonso Signorini ha annunciato di aver ricevuto una diffida da parte dell’influencer.

Andrea Zelletta ieri non ha avuto una diretta facile al GF Vip. In quanto Alfonso Signorini, dopo avergli chiesto di allontanarsi per qualche minuto dai suoi compagni di viaggio, ha voluto confrontarsi con lui in merito ai gossip usciti su Natalia Paragoni che la vedrebbero averlo tradito durante la scorsa estate.

Lei ha ovviamente smentito il tutto e nelle scorse ore ha scelto di diffidare la produzione del reality, in quanto non vuole che l’argomento venga affrontato ancora una volta durante il corso delle varie diretta. Questa sua scelta, del tutto inaspettata, ha colto di sorpresa tutti, perfino l’ex tronista che di certo non si aspettava che potesse arrivare a prendere decisioni anche a livello legale.

In molti hanno interpretato il gesto di lei come un’ammissione di colpa e per questo motivo ci ha tenuto a fare chiarezza Alessia, la sorella di lui, difendendo la storia d’amore di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che non starebbe vivendo alcun momento di crisi.

Alessia difende Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: “Non è gossip, è cattiveria”

Alessia Zelletta, come anticipato, ci ha tenuto a spendere due parole per difendere la coppia formata da Andrea e Natalia, affermando che non c’è nulla di vero in quanto insinuato sul conto dell’influencer e che è rimasta profondamente delusa dal trattamento ricevuto da suo fratello da parte di Alfonso Signorini, che lo ha invitato ad abbandonare la casa qualora volesse vederci chiaro in questa situazione.

“Gli hanno fatto notare che la porta è aperta, soltanto perché ha scelto di difendere la propria donna senza dare modo di parlare della loro storia d’amore” ha esordito la sorella di Zelletta, che ieri sera si è lasciato andare ad alcune reazioni post puntata. “Questa è cattiveria, il gossip è un’altra cosa“ ha tuonato per poi aggiungere. “Trono il tutto davvero raccapricciante. Loro si amano, fatevene una ragione” ha poi concluso, facendo chiarezza sull’intera questione, mentre la diretta interessata ha preferito non dire nulla riguardo quanto è andato in onda ieri sera e probabilmente continuerà a seguire questa scia.

Il popolo del web, manco a dirlo, è diviso in due: c’è chi crede nella buona fede di Natalia, convinto abbia fatto la scelta giusta per tutelare la sua relazione, e c’è chi invece sospetta che per non volerne parlare sul piccolo schermo degli italiani in fondo ha qualcosa da nascondere.

Una puntata ricca di emozioni e scontri 🔥 Rivedila qui 👇#GFVIPhttps://t.co/xogYZ37em7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 5, 2021

Sicuramente dopo la fine di quest’esperienza al Grande Fratello Vip, Andrea e Natalia avranno modo di potersi chiarire a 4 occhi, senza la presenza dell’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 e sicuramente aggiorneranno i fan se avranno scelto di proseguire, o nel caso peggiore concludere, la loro relazione. Non ci resta che attendere.