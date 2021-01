Natalia Paragoni diffida il Grande Fratello Vip: la reazione di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni ha deciso di diffidare la produzione del Grande Fratello Vip, chiedendo di non parlare di lei, ma come avrà reagito Andrea Zelletta di fronte a questa improvvisa mossa della sua fidanzata?

Natalia Paragoni aveva scelto di non comparire nel percorso di Andrea Zelletta al GF Vip, il suo fidanzato, per renderlo l’unico protagonista di questo viaggio, senza che lei potesse contaminarlo in qualche modo, in positivo o in negativo.

Nelle scorse settimane però è dovuta intervenire per forza, in quanto Dayane Mello ha confidato di aver sentito delle vere e proprie notizie choc sul suo conto. In quanto girerebbe voce che Natalia avrebbe tradito il suo fidanzato durante il corso di quest’estate per poi chiedere scusa a quest’ultimo poco dopo. Lui ha accettato le scuse, ma non ha potuto fare a meno di confidare quanto ci sia rimasto male, in quanto ha iniziato a vivere male questo percorso poiché non ha avuto modo di poter chiarire questa situazione con lei in privato o come avrebbe voluto.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha pensato di invitarla nuovamente nella casa per poter parlare della questione, ma lei non solo ha rifiutato l’invito ma ha scelto di agire per vie legali. Che cosa ha fatto? Natalia Paragoni ha diffidato il GF Vip, impedendo al conduttore di poter parlare della sua persona durante il corso della trasmissione, ma come ha reagito Andrea di fronte a tutto questo?

Andrea Zelletta difende Natalia Paragoni al GF Vip: le sue parole

Andrea Zelletta non potuto trattenere, in un primo momento, una certa delusione nello scoprire la scelta della sua fidanzata, ma sembrerebbe aver compreso il motivo per cui l’ha fatto. Secondo l’ex tronista, Natalia Paragoni avrebbe scelto di agire per vie legali in quanto vorrebbe tutelare la loro relazione d’amore, impedendo al mondo della cronaca rosa di contaminarla.

“Andrea ovviamente se questo pensiero ti fa stare male, puoi abbandonare la casa quando vuoi“ è intervenuto Alfonso Signorini. “Ok, va bene il gioco, ma anche la vita privata è importante. Se non ti senti tranquillo, puoi chiarire tutto come meglio credi abbandonando il gioco” ha concluso, ma l’ex tronista, che ha lanciato un avvertimento a Natalia, non ne ha voluto sapere di abbandonare il programma in quanto sembrerebbe fidarsi di lei e non vuole terminare il suo percorso prima del dovuto per risolvere questa questione che tanto lo affligge.

“Io sto male”… le parole di Andrea fanno montare la paura. Tutto il resto è acuito maggiormente dalla lontananza. #GFVIP pic.twitter.com/ZMqScQV1NE — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 4, 2021

La scelta di Natalia Paragoni non ha convinto però il pubblico della rete che di fronte a questa decisione inizia a sospettare che i rumors sul suo conto non siano soltanto dei gossip infondati ma che nascondano qualcosa di più. Sarà realmente così oppure la fidanzata di Andrea Zelletta ha voluto semplicemente tutelare la loro relazione dai finti gossip senza che il loro amore possa essere rovinato da queste cose? Soltanto il tempo, purtroppo, potrà rispondere a questi dubbi.