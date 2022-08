George Clooney e Amal Alamuddin in Italia: la famiglia si allarga ancora

George Clooney e Amal Alamuddin tornano in Italia ma stavolta è in arrivo una tenera sorpresa.

George Clooney e Amal Alamuddin hanno fatto ritorno in Italia e più precisamente nella loro casa sul Lago di Como. La coppia, che in questo momento ha deciso di prendersi una pausa dagli impegni lavorativi, è stata accompagnata dai due figli, i gemellini Bella ed Alexander, che hanno da poco compiuto 5 anni.

Ormai per George e Amal l’Italia è diventata un po’ una seconda casa, nonostante lei sia inglese e lui americano. Ma ogni anno i due ritornano nel Bel Paese per trascorrere un po’ di tempo in tranquillità e in completo relax. E non c’è luogo migliore del Lago di Como, che ogni anno attira migliaia di turisti, compresa a quanto pare, anche la celebre coppia in questione. Ma stavolta i Clooney sono arrivati in dolce compagnia. Scopriamo insieme i dettagli.

Una dolce sorpresa per George Clooney e Amal Alamuddin

George Clooney e Amal Alamuddin sono appena arrivati in Italia ma già non si fa altro che parlare di loro e per un’ottima ragione. Non c’è alcun dubbio che la coppia ritorni in Italia con grande piacere. Non a caso, i due si sono conosciuti proprio nella casa di George Clooney, che si affaccia sul Lago di Como.

Correva l’anno 2013, quando l’attore americano aveva deciso di organizzare una piccola festa e per l’occasione un suo amico aveva chiesto se poteva farsi accompagnare da un’amica. Quest’ultima è risultata essere proprio Amal. Da quanto dichiarato dallo stesso Clooney, i due hanno continuato a parlare per tutta la notte e la futura sposa gli hai poi consegnato il suo indirizzo mail perché gli avrebbe inviato alcune foto scattate ai suoi genitori, che i quei giorni facevano visita al figlio.

Per George è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se ha subito pensato che Amal lo credesse troppo vecchio. Infatti, a quel tempo lui aveva 54 anni mentre lei appena 37. Però a quanto pare l’età non è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti la coppia dopo un anno di fidanzamento sono convolati a nozze e per il grande giorno ha deciso di sigillare l’unione nel paese dove tutto è cominciato: l’Italia. E così il 27 settembre 2014 i due hanno pronunciato il fatidico sì e tre anni più tardi sono arrivati i gemellini Ella ed Alexander.

I Clooney cercano di tornare nel Bel Paese il più spesso possibile, e a volte portano anche i due bimbi, che da quanto dichiarato dallo stesso George parlano perfettamente l’Italiano, a differenza dei genitori. Infatti, in un’intervista ha dichiarato di averli involontariamente dotati di un’arma segreta che solo loro conoscono e che possono usare a loro totale piacimento.

Negli ultimi giorni probabilmente Ella ed Alexander hanno modo di praticare la loro arma segreta visto che si trovano in Italia insieme ai genitori. Stavolta però la coppia hollywoodiana non è venuta da sola. Ad accompagnarli ci sono anche Baria e Ada, rispettivamente la mamma e la sorella di Amal, che non riescono a vedere spesso i nipotini. E perciò quale momento migliore di godersi i piccolini se non durante una vacanza sul Lago di Como?